10月出口連2黑　財部估第4季可能落入負成長

▲財政部公布2022年出口399.3億美元，連續2個月負成長，年減0.5%。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部公布2022年出口399.3億美元，連續2個月負成長，年減0.5%。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-11-08 17:07:38

財政部今（8）日公布今（2022）年10月出口399.3億美元，年減0.5%，連續2個月負成長，主要因全球終端需求下滑趨勢蔓延，產業鏈持續進行庫存調整，所幸有高效能運算、車用電子、資料中心等創新科技需求支撐，出口表現比財政部預期好，而且累計前10月出口增12% 仍歷年同期最高。不過，財政部坦言，下半年出口總額看起來無法超過上半年，為7年以來首見，預估第4季增速更將是4季最弱的，並有可能落入負成長。

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除了出口之外，10月進口值369.5億美元，主要受化石燃料輸入及資本設備購置推升，年增8.2%。累計1至10月出口4076.6 億美元，年增12%，進口3640.0 億美元，年增17%，出、進口規模值均創歷年同期最高。

財政部分析，10月主要出口貨品中，光學器材因消費性電子產品需求疲弱，客戶持續消化庫存，出口年減42%，基本金屬、塑化產品、紡織品隨終
端消費動能低迷，減幅擴大至18.5%至28.7%；電子零組件、資通與視聽產品各增15.9%、11.4%，後者受惠數位化及雲端資料服務帶動電腦零附件、網通產品出貨，規模創新高。累計1至10月出口以礦產品年增84.3%、電子零組件年增20.8%較佳，光學器材則大減26.5%。

就主要市場來看，10月對中國大陸與香港出口年減9.2%，規模值為近20個月來低點，對其餘4市場則呈正成長，以對日本出口年增18.7%最高，主因電子零組件需求穩健，對東協年增1成1，對美國、歐洲各增3.1%、1.5%，其中對日、歐出口值皆為單月新高。累計前10月對5大市場出口規模齊創歷年同期最高，除對陸港小增2.2%外，其餘市場均增1至2成。

財政部分析，就今年1月至10月各月出口水準來看，發現當中歷年單月前4高已由前4個月包辦，全年創新高毫無懸念，而且有4貨類及4個市場都會改寫紀錄，包括電子零組件、資通產品、機械工、運輸工具，出口市場除陸港之外。不過，財政部也不諱言國際經濟吹逆風，業界也認為「旺季不旺」成定局，加上修正資本支出成趨勢，下半年出口總額難超過上半年，這也是7年來再度出現這狀況，年增率開高走低，將逐季下滑，第4季增速將是全年4季最弱，並有可能弱入負成長。

展望未來，財政部表示，新興應用持續推展及終端產品晶片含量提升，又步入中國大陸及歐美年終採購旺季，雖均有助維繫我國出口動能，惟全球
通膨及升息壓力仍高，加上俄烏戰事未歇，新冠疫情風險及美中科技戰升級等變數，持續加深國際經濟前景疑慮，恐將約制我國今年第4季出口表現，有待密切關注後續發展。

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