10月出口連2黑　財部估第4季可能落入負成長

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財政部分析，10月主要出口貨品中，光學器材因消費性電子產品需求疲弱，客戶持續消化庫存，出口年減42%，基本金屬、塑化產品、紡織品隨終
端消費動能低迷，減幅擴大至18.5%至28.7%；電子零組件、資通與視聽產品各增15.9%、11.4%，後者受惠數位化及雲端資料服務帶動電腦零附件、網通產品出貨，規模創新高。累計1至10月出口以礦產品年增84.3%、電子零組件年增20.8%較佳，光學器材則大減26.5%。
就主要市場來看，10月對中國大陸與香港出口年減9.2%，規模值為近20個月來低點，對其餘4市場則呈正成長，以對日本出口年增18.7%最高，主因電子零組件需求穩健，對東協年增1成1，對美國、歐洲各增3.1%、1.5%，其中對日、歐出口值皆為單月新高。累計前10月對5大市場出口規模齊創歷年同期最高，除對陸港小增2.2%外，其餘市場均增1至2成。
財政部分析，就今年1月至10月各月出口水準來看，發現當中歷年單月前4高已由前4個月包辦，全年創新高毫無懸念，而且有4貨類及4個市場都會改寫紀錄，包括電子零組件、資通產品、機械工、運輸工具，出口市場除陸港之外。不過，財政部也不諱言國際經濟吹逆風，業界也認為「旺季不旺」成定局，加上修正資本支出成趨勢，下半年出口總額難超過上半年，這也是7年來再度出現這狀況，年增率開高走低，將逐季下滑，第4季增速將是全年4季最弱，並有可能弱入負成長。
展望未來，財政部表示，新興應用持續推展及終端產品晶片含量提升，又步入中國大陸及歐美年終採購旺季，雖均有助維繫我國出口動能，惟全球
通膨及升息壓力仍高，加上俄烏戰事未歇，新冠疫情風險及美中科技戰升級等變數，持續加深國際經濟前景疑慮，恐將約制我國今年第4季出口表現，有待密切關注後續發展。