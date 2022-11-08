抗癌鬥士單車環島10天　終點站抵新北圓滿達成

台灣抗癌協會帶領30位癌症病友用10天完成1,100公里單車環臺壯舉，今（8）日抵達終點站新北市，新北市副市長陳純敬、新北市政府衛生局長陳潤秋等來賓都在新北市政府市民廣場前迎接，受到英雄般的熱烈歡迎。癌症病友以行動證明，罹癌也可以藉由運動找回失去的健康，除了遵照醫囑，勇敢、樂觀及運動，也是戰勝癌症的良藥。
陳純敬表示，多年來，癌症一直高居國人10大死因之首，由於現代人忙碌的工作形態、精緻的高油飲食，以及不正常的生活作息等因素，使得國人罹癌比例逐年攀升，並有年輕化的趨勢。然而，醫療科技進步使得癌症已不再被視為絕症，但從「預防」做起才是最根本之道，呼籲市民朋友們並定期做篩檢。
隊友廖秀芬也分享抗癌過程鼓勵癌友，表示在得知罹癌後，經歷了傷痛悲苦，在化療的過程中產生嚴重的焦慮，幸而認識癌友姊妹的引領，參加協會三大盛事登玉山、泳渡日月潭及單車環台；在攀登玉山活動時，走入山林被大自然擁抱，心靈得到寧靜與自在，內心獲得滿滿的正能量，平安地度過辛苦療程，很感謝新店衛生所不厭其煩的催促自己做檢查，才能及早發現與治療，並且透過運動帶來的正能量療癒身體與心靈，決定投身癌友公益活動，一起帶領癌友，快樂勇敢地走向未來。
新北市政府衛生局指出，新北市長期推動四大癌症免費篩檢，也就是乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌，都是近幾年男、女罹癌率高居前十名的癌症，因此定期篩檢尤其重要，希望市民朋友們透過定期做篩檢照顧自己的健康。有關四癌篩檢相關訊息可到新北市衛生局網站查詢。