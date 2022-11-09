重新選舉　李俊俋登記嘆嘉市停滯、允4年拚過黃敏惠13年

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面對高齡社會以及青年人口流失的狀況，除了原先提到的提升老人食堂與長照據點質量，並搭配啟動照護員智能派遣制與行動醫師完善老人照護外，李俊俋更進一步提出，要全面補助65歲以上老人裝活動假牙，並更進一步照顧75歲以上長輩，除了複合式篩檢外，每年每人補助1萬元進行全身健康檢查，減輕長輩健檢負擔。
而針對青年人口流失，除產業轉型創造就業機會外，李俊俋則表示他將擴大嘉市的租金補貼對象，與青年朋友共同減輕租屋負擔，讓蔫情朋友們能夠更輕鬆為生活打拚。
李俊俋批評，嘉義市2022年經濟與就業評比，已成為全台19縣市最後一名。2021年嘉義市營利事業銷售額年增率僅9.56%，低於全國平均的16.25%，為全國倒數；近年平均薪資為雲嘉南地區最低，2020年嘉義市員工平均全年總薪資僅58萬。而從「109年家庭收支調查報告」中顯示嘉義市有高達30.9%基本所得來自外縣市，李俊俋接著說，嘉義市要有未來，要根基於強化經濟競爭力，才能大幅提升市民就業機會。
李俊俋認為，基礎建設不僅提供市民生活所需的各項公共設施，也能提升市民生活品質、帶動經濟成長。政府已有推動多項基礎建設延宕許久，2021年嘉義市3000萬元以上的重大公共建設計畫，執行率僅41.63%，除此之外「110年度前瞻第3期特別預算補助市縣政府計畫經費執行情形」，執行力也是全國倒數二，他承諾，入主市府後不僅要全力執行公共建設預算，更要為市民朋友爭取更多經費，用4年的時間拚13年，他誓言要建設嘉義、改變嘉義。
參選登記完成後，李俊俋緊接著便踏上吉普車，帶領民進黨嘉義隊隨車隊繞行嘉義市區，沿街沿途與市民朋友們打招呼，「市長投給李俊俋，嘉義發展更有力」，李俊俋提醒嘉義市民，從四大指標思考嘉義市現在的狀況，嘉義市應該要更好，也值得更好。