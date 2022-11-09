重新選舉　李俊俋登記嘆嘉市停滯、允4年拚過黃敏惠13年

▲嘉義市長重新選舉，民進黨籍前總統府副秘書長李俊俋前往登記參選，誓言要用4年拚過現任市長黃敏惠的13年。（圖／李俊俋辦公室提供）
▲嘉義市長重新選舉，民進黨籍前總統府副秘書長李俊俋前往登記參選，誓言要用4年拚過現任市長黃敏惠的13年。（圖／李俊俋辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-09 11:45:22

嘉義市長選舉因為原無黨籍候選人黃紹聰過世，依法須暫停並重新選舉，也成為台灣地方自治史上頭一遭。今（9）日為重行選舉登記第2天，民進黨候選人李俊俋前往登記參選，除了再次與市民朋友報告原先的4大政策主軸外，更進一步以「人力資源、經濟發展、基礎設施、未來規劃」等進步城市發展的4項指標，檢視嘉義市現狀並提出相關政策，展現嘉義值得更好，翻轉嘉義的決心。

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▲李俊俋登記後展開車隊掃街，懇託嘉義市民支持，讓嘉義市更好、更進步。（圖／李俊俋辦公室提供）
▲李俊俋登記後展開車隊掃街，懇託嘉義市民支持，讓嘉義市更好、更進步。（圖／李俊俋辦公室提供）
李俊俋表示，進步城市發展4項指標包括人力資源、經濟發展、基礎設施、未來規劃等。嘉義市目前面臨少子化及高齡化、人口流失等結構變遷挑戰，但嘉義市對此並沒有提出任何解方。面對少子化問題，李俊俋承諾要讓新手爸媽敢生、願意生小孩，上任後將提高生育津貼，每胎提高至2萬元，加碼補助第二胎3萬6000元，鼓勵再生第三胎補助6萬6000元，讓嘉義擺脫生育津貼全國最低陰霾。

面對高齡社會以及青年人口流失的狀況，除了原先提到的提升老人食堂與長照據點質量，並搭配啟動照護員智能派遣制與行動醫師完善老人照護外，李俊俋更進一步提出，要全面補助65歲以上老人裝活動假牙，並更進一步照顧75歲以上長輩，除了複合式篩檢外，每年每人補助1萬元進行全身健康檢查，減輕長輩健檢負擔。

而針對青年人口流失，除產業轉型創造就業機會外，李俊俋則表示他將擴大嘉市的租金補貼對象，與青年朋友共同減輕租屋負擔，讓蔫情朋友們能夠更輕鬆為生活打拚。

李俊俋批評，嘉義市2022年經濟與就業評比，已成為全台19縣市最後一名。2021年嘉義市營利事業銷售額年增率僅9.56%，低於全國平均的16.25%，為全國倒數；近年平均薪資為雲嘉南地區最低，2020年嘉義市員工平均全年總薪資僅58萬。而從「109年家庭收支調查報告」中顯示嘉義市有高達30.9%基本所得來自外縣市，李俊俋接著說，嘉義市要有未來，要根基於強化經濟競爭力，才能大幅提升市民就業機會。

李俊俋認為，基礎建設不僅提供市民生活所需的各項公共設施，也能提升市民生活品質、帶動經濟成長。政府已有推動多項基礎建設延宕許久，2021年嘉義市3000萬元以上的重大公共建設計畫，執行率僅41.63%，除此之外「110年度前瞻第3期特別預算補助市縣政府計畫經費執行情形」，執行力也是全國倒數二，他承諾，入主市府後不僅要全力執行公共建設預算，更要為市民朋友爭取更多經費，用4年的時間拚13年，他誓言要建設嘉義、改變嘉義。

參選登記完成後，李俊俋緊接著便踏上吉普車，帶領民進黨嘉義隊隨車隊繞行嘉義市區，沿街沿途與市民朋友們打招呼，「市長投給李俊俋，嘉義發展更有力」，李俊俋提醒嘉義市民，從四大指標思考嘉義市現在的狀況，嘉義市應該要更好，也值得更好。

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