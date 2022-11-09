金融挺運動！銀行搶發新北國王聯名卡、冠名贊助T1球隊

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李芳遠說，這一次合作發行的新北國王聯名卡，以回饋新北國王球迷為出發點，希望讓球迷們進場觀賽更輕鬆，也很榮幸能與新北國王攜手促進台灣運動產業的發展。新北國王隊執行長陳信生也表示，很榮幸能與王道銀行開啟更深度的合作，期待這張聯名卡成為一個平台，提供更優質的服務回饋給新北國王的廣大球迷們，持卡在ibon售票系統線上購買新北國王主場賽票享9折優惠，每次限購4張，另更享季後賽優先購票權。
除了賽票優惠，持新北國王聯名卡於新北國王實體商店刷卡消費，不限金額享9折優惠，於線上商城刷卡消費並輸入卡友專屬優惠代碼，亦享不限金額9折優惠。此外，前100名完成申辦新北國王聯名卡並成功登入王道銀行網路銀行者，還可額外獲得新北國王官方線上商城新台幣100元折價券。
除了王道銀行與新北國王發行聯名卡之外，日前永豐銀行更宣布冠名贊助T1聯盟[「桃園永豐雲豹」職業籃球隊。永豐銀行代總經理蔡瑞庭提到，這次冠名贊助桃園永豐雲豹籃球隊，除了推動國內籃球運動職業化且發揮金融行業價值與社會影響力之外，也讓本土球員透過競技開展多元視野，令國內體壇更加發光發熱，尤其籃球位居國內民眾最常從事的運動項目之一，也是願付費觀賞國內賽事的第二大人口族群，籃球賽事需要高度團隊合作與默契，以及勇於嘗試、努力奮戰的態度，呼應桃園永豐雲豹籃球隊2022~23年嶄新賽季「特有種」的口號與精神。
蔡瑞庭表示，專注金融本業之餘，永豐以實際行動支持國內運動發展，透過冠名贊助桃園永豐雲豹將為國內籃球運動員開創更多舞台與發展空間，協助球員適性發展，結合公益與企業社會責任，創造民眾、球隊及社會多贏局面。而永豐信用卡友在桃園永豐雲豹全部15場主場賽事，現場刷卡購買賽事門票及球隊周邊商品全面8折，「特種B區（原價350元）」門票更只要100元，同時，也將透過永豐銀行LINE官方帳號或Facebook粉絲專頁等社群管道，邀請民眾進場觀賽。
除冠名贊助桃園永豐雲豹之外，永豐銀行自2019年起連續4年贊助「政大雄鷹」籃球隊協助優秀學子追求均衡發展；贊助中華民國足球協會支持國內各年齡層賽事；贊助「世界霹靂舞公開賽」，力挺青年舞進奧運殿堂。同時，永豐銀行也結合金融科技與日常運動，在2018年發行國內首張運動信用卡「SPORT卡」，搭配「汗水不白流」APP串接個人運動、消費與金融服務，建構多元運動生態圈，一同打造美好生活。