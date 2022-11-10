兄弟象拋黃彩帶！回眸女神落寞照還是超正　網友湧入秀秀

▲中信兄弟封王，回眸女神李恩菲落寞照還是很美。（圖／翻攝自李恩菲IG）
▲中信兄弟封王，回眸女神李恩菲落寞照還是很美。（圖／翻攝自李恩菲IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-10 10:51:212022-11-10 11:01:07

中信兄弟昨（9日）晚在台灣大賽終場以3：2四連勝樂天桃猿，寫下隊史首次在洲際主場拋下總冠軍黃彩帶的紀錄，樂天女神李恩菲在粉專PO出神情落寞的照片，恭喜兄弟象封王，上千位粉絲湧入留言安慰。

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▲中信兄弟奪冠。（圖／吳政紘攝）
▲中信兄弟在台灣大賽終場擊退樂天桃猿。（圖／記者吳政紘攝）
兄弟象大敗樂天桃猿，兩方的啦啦隊女孩都哭得梨花帶淚，李恩菲貼出一張側拍照，儘管當下心情失落，仍勉強擠出一抹微笑，清甜五官和燈泡肌膚沒有削弱顏值，依舊美的冒泡，她寫下：「恭喜中信兄弟，也辛苦桃園男兒！謝謝你們到最後一刻還沒有放棄，四場球賽我們都沒有缺席，真的盡力了！明年重新開始吧！」

▲樂天桃猿雖敗猶榮，李恩菲被拍下落寞的表情。（圖／翻攝自李恩菲IG）
▲樂天桃猿雖敗猶榮，李恩菲被拍下落寞的表情。（圖／翻攝自李恩菲IG）
貼文一發布，不少粉絲紛紛留言打氣：「菲菲辛苦了！明年我們一定會一起拋下屬於我們的酒紅色冠軍彩帶」、「明年再回來」、「好漂亮，好可愛」、「沒關係，明年再繼續拚！不離不棄，桃猿加油」、「桃猿男兒跟所有女孩還有菲菲都很棒了...看到妳眼眶泛紅真的很不捨，不哭了」、「恭喜兄弟，桃猿明年要奪冠」！

26歲李恩菲（菲菲）是中職桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員，憑清甜五官及32C、24、32好身材圈粉，2019年穿水手服拍攝基隆觀光宣傳片，回眸一笑令人過目難忘，被封為「回眸女神」、「台版橋本有菜」，今年與「最正球經」孟潔推出雙人寫真書《bestie閨蜜》。（編輯：楊穎軒）

▲李恩菲2018年一支和范少勳合作的啤酒廣告引發關注，隔年主動報名Lamigo桃猿啦啦隊「LamiGirls」（現為Rakuten Girls），並通過徵選。（圖／翻攝自台灣啤酒YouTube）
▲李恩菲2018年一支和范少勳合作的啤酒廣告引發關注，隔年主動報名Lamigo桃猿啦啦隊「LamiGirls」（現為Rakuten Girls），並通過徵選。（圖／翻攝自台灣啤酒YouTube）
▲李恩菲有「回眸女神」、「台版橋本有菜」封號。（圖／翻攝自李恩菲IG）
▲▼李恩菲有「回眸女神」、「台版橋本有菜」封號。（圖／翻攝自李恩菲臉書、IG）
▲▼李恩菲首次穿真理褲跳應援舞。（圖／翻攝自李恩菲臉書）
▲回眸的李恩菲電力萬鈞。（圖／李恩菲IG）

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