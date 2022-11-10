雙11購物殺很大！選對信用卡刷省更多　最高回饋超過20%

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雖然在疫情與國際局勢所帶來的蝴蝶效應，光是民生物價通膨、股票熊市、美元升息等因素，都讓民眾荷包有感緊縮，但隨著國境解封，疫情早已深化國人日常逐漸走向新常態，尤其年底又是消費旺季，除百貨周年慶相繼登場，年末最強雙11購物節更令人期待，國人終於可以擺脫疫情束縛，出國旅行購物瘋一波，各實體與電商通路紛紛祭出年度超殺優惠，吸引消費者撿便宜，銀行更搶推刷卡回饋優惠搶商機，消費者當然要抓緊年底這波折扣大檔省荷包。
根據未來流通研究所統計，台灣6大電商2021年合計營業規模達新台幣1786億元，相較2019年疫情前增幅達44%，預估2030年台灣零售業整體網路銷售市場規模將達新台幣1兆元，電商滲透率將從2021年的10.8%提升至20%。在電商規模持續成長的情況下，今年雙11重頭戲將成長可期，momo與網家今年都以業績雙位數成長為目標。
也因此，面對這波雙11檔期，大家更要慎選信用卡消費，想要撿便宜，除搶電商優惠價格，用對卡回饋更可拿滿滿，包括中信銀行、台北富邦銀行、花旗銀行、玉山銀行、台新銀行、星展銀行、兆豐銀行、安泰銀行等30大銀行來助陣，最高回饋達20%以上。Money101行銷公關張書敏也提醒，民眾搶雙11優惠，除了看準網購神卡賺回饋之外，更可留意搭配電子支付享回饋。換算回饋最高亦有10%。
就各電商優惠活動觀察，以Momo來說，「雙11超狂購物節」 起跑日就先送出111萬獎金，11月11日當天下單再抽亞洲不設點雙人來回機票以及國內五星飯店住宿券，同時還享全站最高23.5%的超狂回饋。
往年PChome都會砸大錢舉辦直播演唱會拉抬聲勢，2022年決定捨棄連辦五年的演唱會，改採「還利於民」的行銷策略，主打以價格戰轉守為攻。PChome每月提供許多指定銀行滿額優惠，雙11檔期最高通常可回饋超過10%，但銀行滿額禮需要在指定時間內搶限量的登錄名額。
今年蝦皮1111活動期間有一連串的主題日，像是運動時尚日、美好食光日、商城日、超級閃購日等，另外最主要的活動有早鳥領取免運券、免費優惠券、蝦幣回饋、大牌優惠等，儘管這次早鳥免運券數量僅6張，相較往年有減少，但11月10日前預領免運券後且符合條件可享台灣虎航1年搭機免運套票(來回12趟)、iPhone 14 Pro Max、100 蝦幣等好禮。除了掌握免運優惠，大家雙11購買蝦皮時也可順帶利用銀行折扣碼與銀行卡友日優惠，獲取更多的折扣，目前折扣碼普遍為蝦皮商城滿3500元現折350元。
因應網路購物年度盛事「雙11」，銀也搶推刷卡優惠回饋。兆豐銀行分析去年雙11網購業績分布，就有高達86%的簽帳金額全都是靠刷不到3萬元的小資族累積而成，此族群的人數占比甚至高達9成9，因此，兆豐今年也借助去年經驗，特別推出4大網購平台單筆刷1111元就送200元優惠，若搭配兆豐「e秒刷」的國內網購3%回饋，等於輕鬆就能抱回21%回饋，包括momo、蝦皮、PChome及東森購物皆適用，門檻相當容易達成。
此外，根據資策會調查，高達7成的民眾常參與電商購物節，其中雙11為最多人參與的電商活動，台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，台新銀行精選11家電商，包括蝦皮、momo、PChome、Yahoo等通路，台新銀信用卡推出刷卡分期滿額最高享11%，再加上@GoGo信用卡權益，民眾最高可享14.5%回饋。
中信銀行也攜手Yahoo購物平台、PChome線上購物、momo購物網、淘寶網（天貓）、蝦皮購物等電商，推出「雙11」刷卡優惠，讓中信卡友開心購物，刷卡賺回饋，消費滿額最高回饋23%。
台北富邦銀行亦提供雙11購物節檔期超優刷卡回饋，11月11日在全台最大電商momo購物網刷momo卡可享最高23.5%回饋，包括累積消費滿11111元加碼送1111元，回饋最高達10%，加上千大品牌最高10%回饋無上限，回饋率直衝23.5%，相當於商品另享77折。另外，因應美國聯準會日前再度升息三碼，為了讓消費者血拼後的荷包回血，當天北富銀也將限量推出美元定存快閃11%搶碼活動，讓消費者在歡享購物高回饋之際，還有機會投資美元享高利。
喜愛海外購物的朋友，今晚8點起至11月11日，持台北富邦銀行OpenPossible聯名卡於淘寶購物刷卡消費，除了提供3%支付手續費的減免優惠，單筆消費滿10000元送1111元刷卡金，回饋最高達11%，若再加上卡片原權益最高3.5%回饋，合計回饋最高達14.5%。
另外，因應民眾於雙11購物需求大增，台北富邦銀行也在各大電商祭出刷卡分期限量刷卡金回饋，助攻卡友清空購物車無負擔，雙11活動期間於蝦皮購物、PChome線上購物刷富邦信用卡單筆分期滿額最高享11%回饋，刷J POINTS卡再享原權益最高2%回饋，合計最高回饋達13%。
花旗銀行則推出全新優惠方案，全卡友於雙11期間至11月底，在PChome、momo、Yahoo、蝦皮等4大電商平台消費，最高可享22%超優回饋。其中，花旗PChome聯名卡新戶更可享最高42%的超狂回饋。
合庫銀行推「雙11購物節」期間於MOMO購物網、PChome線上購物、YAHOO奇摩、東森購物4大電商平台，單筆消費滿1000元登錄成功贈110元刷卡金、單筆分期滿10,000元登錄成功贈1100元刷卡金，再享分期零利率優惠；蝦皮購物單筆消費滿1111元登錄成功贈111元刷卡金，整體回饋率最高為11%。若再搭配卡娜赫拉的小動物icash聯名卡（夢想藍），還可再享網購3%回饋，回饋率最高可達14%。
國泰世華銀行CUBE卡，在電商雙11、雙12回饋也很殺，於蝦皮購物刷CUBE卡並選擇「集精選」或「樂饗購」權益方案，並於CUBE App領取期間限定回饋加碼，最高享10%回饋，若成功登錄全卡友雙11促刷活動，回饋最高可達20%。