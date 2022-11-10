立委辭不辭？藍綠中彰投3選將無意跟進蔣萬安

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（10）日宣布請辭立委、全心投入選戰。中彰投3縣市各有一位立委投入下屆縣市長選戰，包括民進黨台中市蔡其昌、民進黨彰化縣黃秀芳、國民黨南投縣許淑華，3人皆無意願跟進。藍營唯一帶職參選的許淑華強調，各縣市民情不同，她仍會以立委職務協助地方爭取建設、為民服務。
蔣萬安今宣佈辭去立委職務，為帶職參選投下震撼彈，但中部似乎看不到延燒效果。日前傳出蔣萬安可能辭職時，許淑華即被追問是否跟進，前天（8日）她親自答覆，指目前仍有許多選民請託案件持續進行，仍將按照自己的選戰節奏，繼續以立委職務協助地方政府、爭取建設及做好為民服務工作。今天許淑華陣營再次強調，每個縣市都有其民情特色，不會跟進蔣萬安。
媒體曾問她若不辭立委，會不會擔心成為攻擊目標？許淑華劍指參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，表示蔡其昌若能先做表率，其他參選縣市長的立委也會跟進。蔡其昌今受訪時再次重申：「每位候選人有自己的選戰考量，我都予以尊重。」
參選彰化縣長的黃秀芳認為，立委由人民投票選出，也是對彰化民眾的承諾，她不會因為選縣長就讓監督政府的力量消失，重要的是當一個立委要像立委，當一個縣長要像縣長，過去4年縣政空轉，她已準備好承擔，要帶領彰化大步向前走。