蔣萬安辭立委 阮昭雄率先宣布投入補選：增席次義無反顧
國民黨台北市長候選人蔣萬安今（10）日上午無預警宣布辭去立委一職，也引發各界譁然。而在今日下午，早已宣佈不連任台北市議員、備戰立委選戰的民進黨議員阮昭雄，則是率先宣布將會投入立委補選。阮昭雄接受媒體訪問時表示，自己是中山區長大的孩子，能回到生長地方服務，再加上替立法院增添一席民進黨立委的席次，他認為自己「義無反顧」。
阮昭雄今日下午在台北市議會接受訪問，同屬「湧言會」派系的士林北投區議員候選人林延鳳，以及新北市板橋區議員候選人黃淑君也都到場表達支持。阮昭雄表示，自己去年10月就宣布放棄爭取議員連任，並備戰未來立委選戰，當時並沒有設定選區，「其實在蔣萬安宣布辭立委以後，很多支持者透過line以及電話勸進，表示既然我是中山區長大的孩子，應該回到生長的地方幫鄉親服務。」
「如何在立法院幫民進黨增加一席立委，我想我是義無反顧。」阮昭雄說，現階段他既然已經對外表態，未來也將全力爭取各方支持，來贏得這場選戰，而未來無論黨提名誰參與立委補選，他都會全力支持。
現場媒體則詢問，原本外界預估若有立委補選，可能是由曾經與蔣萬安競爭過的民進黨前北市黨部主委吳怡農參選？對此阮昭雄則表示，自己最近一段時間與吳怡農合作無間，包含在18歲公民權公投的宣導，以及為其他議員候選人輔選，自己也會積極爭取吳怡農對自己的支持。