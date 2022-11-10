曹佑寧回鍋《全明星4》體力跟不上　察覺江宏傑變兇了

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温昇豪劇中詮釋一名研究網絡犯罪的心理學家，得帶著網路詐騙的受害者家屬情緒，面對這些案件，他的對手陳雪甄演一個悍警，帶著母親的角度追查換臉AV的案件，宛如台版法蘭西絲麥多曼。温昇豪表示自己曾經遇過電話詐騙，對方說：「你兒子在我手裡。」温昇豪馬上回嗆：「你老婆在我床上。」帥氣掛詐騙集團電話。
莫允雯在《味盡緣》飾演女鬼，她表示新加坡對鬼月文化不一樣，會舉行「歌台」活動慶祝鬼月，拍「歌台」那天她要在廟宇上樓，被人推了一把，莫允雯不敢講話趕快下樓，每天回飯店燒秘魯聖木後才敢進門，拍攝期間拉肚子、睡不好都有，她自爆：「我怕鬼怕到以前逼經紀人跟我睡一間，強迫她看我洗澡。」
談到和鄭人碩演情侶，莫允雯用「塔羅牌」拉近彼此距離，本來鄭人碩一臉鄙視敷衍說：「來算啊。」結果聊2小時後徹底著迷，在飯店陽台算命捨不得走，「我的口碑好到碩哥在劇組宣傳。」兩人也順利培養出角色需要的「Soulmate」默契。
此外，CJ ENM HK也將與中影、大川大立、文策院合作，製作一部以海島文化為背景的影集，預計明年下半年在金門拍攝，由CJ ENM提供IP，大川大立和CJ ENM HK共同製作，希望透過CJ ENM HK在戲劇製作的專長和國際行銷通路，讓全世界都能看見台灣和金門的美好風景和人文底蘊。