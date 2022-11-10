曹佑寧回鍋《全明星4》體力跟不上　察覺江宏傑變兇了

▲曹佑寧（左）回鍋《全明星運動會4》體力跟不上。（圖／CJ ENM HK 提供）
▲曹佑寧（左）回鍋《全明星運動會4》體力跟不上。（圖／CJ ENM HK 提供）

記者羅凌筠/台北報導

2022-11-10 17:00:07

韓國娛樂龍頭CJ ENM進軍華語市場，旗下分公司CJ ENM HK斥資500萬美金（約台幣1.5億元），打造温昇豪《深網》、曹佑寧《火星上的維納斯》、莫允雯《味盡緣》3部影集，曹佑寧今（10）日在見面會透露回鍋《全明星運動會4》體力跟不上，領隊江宏傑也變兇，「他變很兇、很嚴格，讓隊友很有安全感，整個團隊都在往好的方向在發展。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
曹佑寧在《火星上的維納斯》分飾兩角，在直男與從未見過女人的權威研究者2個角色之間挑戰演技。最讓他印象深刻的是，他與邵雨薇穿越後，醒來發現自己躺在別人家浴缸，在慌亂逃竄的過程中，竟看到與自己長得一模一樣的男子；另一場則是兩人為了回到地球，他再次回到浴缸，不斷地使出各種方式往浴缸跳。

▲曹佑寧（左起）、莫允雯、温昇豪出席CJ ENM華語影集見面會。（圖／CJ ENM HK提供）
▲曹佑寧（左起）、莫允雯、温昇豪出席CJ ENM華語影集見面會。（圖／CJ ENM HK提供）
温昇豪劇中詮釋一名研究網絡犯罪的心理學家，得帶著網路詐騙的受害者家屬情緒，面對這些案件，他的對手陳雪甄演一個悍警，帶著母親的角度追查換臉AV的案件，宛如台版法蘭西絲麥多曼。温昇豪表示自己曾經遇過電話詐騙，對方說：「你兒子在我手裡。」温昇豪馬上回嗆：「你老婆在我床上。」帥氣掛詐騙集團電話。

▲曹佑寧（左起）、莫允雯、温昇豪出席CJ ENM華語影集見面會。（圖／CJ ENM HK提供）
▲曹佑寧（左起）、莫允雯、温昇豪分享CJ ENM華語影集拍攝花絮。（圖／CJ ENM HK提供）
莫允雯在《味盡緣》飾演女鬼，她表示新加坡對鬼月文化不一樣，會舉行「歌台」活動慶祝鬼月，拍「歌台」那天她要在廟宇上樓，被人推了一把，莫允雯不敢講話趕快下樓，每天回飯店燒秘魯聖木後才敢進門，拍攝期間拉肚子、睡不好都有，她自爆：「我怕鬼怕到以前逼經紀人跟我睡一間，強迫她看我洗澡。」

談到和鄭人碩演情侶，莫允雯用「塔羅牌」拉近彼此距離，本來鄭人碩一臉鄙視敷衍說：「來算啊。」結果聊2小時後徹底著迷，在飯店陽台算命捨不得走，「我的口碑好到碩哥在劇組宣傳。」兩人也順利培養出角色需要的「Soulmate」默契。

此外，CJ ENM HK也將與中影、大川大立、文策院合作，製作一部以海島文化為背景的影集，預計明年下半年在金門拍攝，由CJ ENM提供IP，大川大立和CJ ENM HK共同製作，希望透過CJ ENM HK在戲劇製作的專長和國際行銷通路，讓全世界都能看見台灣和金門的美好風景和人文底蘊。

林襄魔性應援片來了！襄民傻眼：留言區一堆象迷

兄弟象拋黃彩帶！回眸女神落寞照還是超正　網友湧入秀秀

王少偉又和許藍方約會！疑似豪宅過夜　女方不忍發聲了

平民天后回來了！徐懷鈺重返樂壇「奇蹟凍齡」　粉絲激動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀