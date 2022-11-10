《全明星4》文雨非踢球「眼睛撞膝蓋」 嘆受傷已成習慣
演員文雨非以新人之姿參戰《全明星運動會4》，非傳統體育科班出身的她，從選秀開始勤能補拙，加入了由江宏傑帶領的紅隊後努力練習，從一開始被網友冷嘲表現，到本周突破自我成績，足球項目的12碼PK賽踢進2球表現、桌球項目致勝被球評稱讚，吸睛表現一掃之前賽事的陰霾。
文雨非從演員出道，拍攝過《終極一班》等電視劇、電影作品，今年參加《全明星》，面對高度檢視，她樂觀以待：「我沒有後悔過，我很享受這一切帶給我的挫折和快樂，好久沒有這樣刺激過生活了，每天都有滿滿的情緒，這些過程都是在豐富我的演藝生涯的養分。」
至於體態、飲食的調整，文雨非形容，「每天練習都是照三餐練習，有時候還會自主練習到宵夜場，來不及吃飯，剛錄製時是53公斤，現在則是50公斤，買了燕麥棒洋芋片、安素營養補給品放在車上，每天趕場練習的時候補充。」
文雨非也感謝隊長江宏傑的指導，她自嘲一開始桌球，連拍子都不知道怎麼拿，「老大沒有放棄我、主動約加強練習，練習的時候很嚴格，我一開始還以為桌球是不會流汗的運動，結果每次練完都像是練完游泳一樣。」
文雨非受封為第4季「拚命三娘」之一，受傷已成為家常便飯，「目前全身有大大小小數不盡的傷，躲避球項目，意外被漢之的膝蓋撞到眼角，眼睛一圈瘀青1個禮拜才消退，練習各種球類運動時，更是滿手的蘿蔔（手指腫痛代稱），蘿蔔數量在隊上，是中盤商的等級。」