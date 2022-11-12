收耶誕城陳情！林佳龍合體游錫堃斥：8年前市府打壓重演

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游錫堃提到，陳啟能舉辦的健走活動幾乎都會出席支持，他不僅照顧基層弱勢、關心交通教育，體育活動也都相當支持，也希望大家讓陳啟能高票連任。游錫堃也力薦林佳龍學識兼備、資歷豐富，受到徵召投入新北市選戰，期盼市民能夠支持會做4年的市長，市長讓林佳龍當選、民進黨市議員在議會過半，也讓18歲公民權一起過關。
游錫堃說，林佳龍學識極佳、歷練豐富，相信會將城市治理得很好，雖然林佳龍投入選戰的時間不長，不過他會將自己過去參選對城市的瞭解經驗一起分享。
對於林佳龍此次選前之夜的場地遭到侯市府打壓，是不是自己8年前參選時遭到朱市府打壓的狀況重演？游錫堃說，可以說是同樣的一套手法，相當不可取；林佳龍則回應，8年前游錫堃的遭遇，也同樣在他身上發生，包括許多新北市民的心聲並沒有辦法真正被侯友宜聽見，一貫的黑箱作業、球員兼裁判。
林佳龍說，除了板一是誰登記的爭議，包括團隊8月申請區運路時，市府要求團隊在活動前30天再提出，但10月25日一早團隊同仁8點前往搶得頭香，板橋區公所也蓋了收件章，結果等了10多天，板橋區公所才又回覆不允許。
林佳龍說，過去板一與區運路兩個地方都同時辦過競選之夜活動，競選活動是民主的嘉年華，憲法保障集會結社自由，侯市府的做法不提供資料，卻永遠都是「我說了算」，這是行政獨裁、威權復辟，團隊也已請專家評估提出安全的交維計畫，侯陣營先射箭再畫靶是作弊行為。
對於媒體提及新北耶誕城開幕首日卻有治安事件，林佳龍說，新北耶誕城活動吸引民眾，但是周邊的交通堵塞、噪音、雷射光害，競選辦公室也收到非常多的居民陳情，希望政府能夠確保參加活動民眾的安全。