收耶誕城陳情！林佳龍合體游錫堃斥：8年前市府打壓重演

▲林佳龍與游錫堃合體，近來林團隊也掛上與游合體的看板，喚起市民8年前游錫堃惜敗2.4萬票的記憶，訴求此次別讓遺憾再度發生。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍與游錫堃合體，近來林團隊也掛上與游合體的看板，喚起市民8年前游錫堃惜敗2.4萬票的記憶，訴求此次別讓遺憾再度發生。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-12 11:20:34

民進黨新北市長候選人林佳龍今（12）日受邀出席新北市議會民進黨團總召陳啟能所舉辦的萬人健走活動，8年前曾參選新北市長的立法院長游錫堃也到場共襄盛舉。林佳龍說，新北市有400萬人口，更要是一座「健康的城市」，他也提出未來將成立運動局來主管、推動運動休閒健康活動，也帶動運動產業發展，讓新北市有好生活，也朝向健康城市邁進。

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▲林佳龍持續勤走，力拚衝高投票率，期盼自己順利當選新北市長，帶領新北大翻新。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍持續勤走，力拚衝高投票率，期盼自己順利當選新北市長，帶領新北大翻新。（圖／林佳龍辦公室提供）
來到萬人健走活動，林佳龍感謝陳啟能連續多年舉辦活動，關心也協助促進市民健康。他也提到，過去在擔任台中市長任內時新設立運動局，除了舉辦各項國內外體育賽事，也包括推動運動產業相關，無論是設備器材、儀器，還有運動大數據都可以進行AI分析，能夠支持更多運動休閒及全民體育活動，讓新北市好生活，一起向健康城市邁進。 

游錫堃提到，陳啟能舉辦的健走活動幾乎都會出席支持，他不僅照顧基層弱勢、關心交通教育，體育活動也都相當支持，也希望大家讓陳啟能高票連任。游錫堃也力薦林佳龍學識兼備、資歷豐富，受到徵召投入新北市選戰，期盼市民能夠支持會做4年的市長，市長讓林佳龍當選、民進黨市議員在議會過半，也讓18歲公民權一起過關。
 
游錫堃說，林佳龍學識極佳、歷練豐富，相信會將城市治理得很好，雖然林佳龍投入選戰的時間不長，不過他會將自己過去參選對城市的瞭解經驗一起分享。

對於林佳龍此次選前之夜的場地遭到侯市府打壓，是不是自己8年前參選時遭到朱市府打壓的狀況重演？游錫堃說，可以說是同樣的一套手法，相當不可取；林佳龍則回應，8年前游錫堃的遭遇，也同樣在他身上發生，包括許多新北市民的心聲並沒有辦法真正被侯友宜聽見，一貫的黑箱作業、球員兼裁判。

林佳龍說，除了板一是誰登記的爭議，包括團隊8月申請區運路時，市府要求團隊在活動前30天再提出，但10月25日一早團隊同仁8點前往搶得頭香，板橋區公所也蓋了收件章，結果等了10多天，板橋區公所才又回覆不允許。

林佳龍說，過去板一與區運路兩個地方都同時辦過競選之夜活動，競選活動是民主的嘉年華，憲法保障集會結社自由，侯市府的做法不提供資料，卻永遠都是「我說了算」，這是行政獨裁、威權復辟，團隊也已請專家評估提出安全的交維計畫，侯陣營先射箭再畫靶是作弊行為。

對於媒體提及新北耶誕城開幕首日卻有治安事件，林佳龍說，新北耶誕城活動吸引民眾，但是周邊的交通堵塞、噪音、雷射光害，競選辦公室也收到非常多的居民陳情，希望政府能夠確保參加活動民眾的安全。

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