Apple Watch一晚警告5次好煩？竟揪出心率過低救人一命
Apple Watch 從2014年推出第一代，因每天都需要充電，以「手錶」的角色來看，當時被嫌棄有點雞肋，但科技持續的進化，已經來到智慧手錶的世代，Apple Watch雖然還是經常需要充電，但除了原有的通知、看時間的功能之外，加入了更完整的健康偵測、運動紀錄等功能，就有PTT網友分享，其中監測心率的功能竟提早揪出母親身體異狀，讓網友忍不住感謝說：「原來Apple Ｗatch可以救人一命！」
網友在PTT發文分享2020年9月因為藝人小鬼猝死的新聞，再加上母親有時候會自己去爬山健走，怕有什麼萬一，所以買了有具備跌倒偵測的Apple Watch SE給母親配戴，但到了今年卻聽到母親抱怨，說手錶好像壞了！因有時候半夜都會被錶吵醒，說她心跳過低， 甚至最多一個晚上警告了5次。原本不以為意， 後來真的被手錶吵到不行，去拿了別的儀器來測，結果測出來跟手錶的結果一樣，便立即去醫院做各項精密檢查，後來確定真的是心臟有不正常的放電，心跳真的很低，醫生也很緊張立即收院開刀，現在雖然還在觀察期，但是醫生檢查已經都正常，手錶也沒跳過通知了
原貼文者最後寫到：「本來買錶給是以防萬一爬山跌倒，沒想到反而心跳監測先救了一命，本來覺得這功能到底能幹嘛？ 現在知道了，能救人一命！」。文章一Po也有不少人留言回應，「真的救了一命」、「原po買的值得了」、「太扯了，害我也想買了！」、「有用到就是好功能啊！」
以往的Apple Watch 沒有 iPhone 是無法獨立使用，但從2020年的watchOS 7版本開始加入了 ，「家人共享設定」讓沒有 iPhone 的家庭成員也能使用 Apple Watch ，將手錶設定綁定在家人的iPhone上，最多1台手機可以綁5位家庭成員，可以透過此功能定位或是設定跌倒偵測及SOS緊急服務 ，同時也能看到家人的健康狀況，最新版本的watchOS 9還加入了用藥提醒。
用戶可以到《健康》App中點擊「心臟」開啟各項檢測功能，包含長達10分鐘高心率(120下／分）、低心率(40下／分）異常，以及心律不整等功能，當出現異常，手錶就會發出通知提醒用戶。而心率偵測功能，從Apple Watch Series 4後續機種就有開放支援，可在「健康」App 中查看「心率」的偵測資料。