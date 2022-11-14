林佳龍喊加速都更「實坪換實坪」　游錫堃出席背書

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游錫堃說，台北有很多寬敞的道路，新北卻缺乏像樣的道路，這就要透過公辦都更來改變。他舉例，板橋文化路一些還沒改建的地方可以來想辦法，尤其是巷弄若能妥善規劃，就有更多面積來做公園，可以提升整體居住品質，也透過都更帶動振興新北的經濟。
游錫堃表示，有些人可能會質疑，他8年前提出的政見，現在也沒做也沒事，但是房子會越來越老舊，而且老房子防震係數較低，應該防患未然才能避免災害，根據內政部資料顯示，新北全市共有77萬戶的30年以上老宅，這數字當然比8年前增加許多，也有專家指出，如果大台北地區發生6級以上地震，雙北可能會有4千棟房子受災，若發生事情再來亡羊補牢就太慢了。
游錫堃提到，自己是在1970年代來到板橋就讀，尤其板橋有55萬人口，比很多縣市人口還多，應該要好好來建設，用公辦都更來建設是好事情 ，所以他支持「老厝換新厝、實坪換實坪」，實際坪數不能因為公設社而縮水，對人民才有好處，大家才會樂於參與都更。
林佳龍表示，「新北大翻新」政見重中之重就是都市更新，不僅具體可行而且明顯有效，強調「游錫堃的政見，由林佳龍來實現」。他說新北從升格後的12年，升格沒有升級，過去3屆的新北市長選舉裡，民進黨候選人所提出的政見，都沒辦法實現，其中包括游錫堃的都更政策「實坪換實坪」、蔡英文的「社會住宅」政策、蘇貞昌的「65歲免費補助裝假牙」政策，他會「1任拚4任」，將新北升格又升級的政策來實現。
林佳龍指出，從游錫堃院長提出這項政見後又過了8年的時間，新北市容、景觀又更老舊了8年，隨著交通捷運的發展，高樓大廈不斷在蓋，但年輕人卻買不起房子，買房子不吃不喝從2010年的9.9年到現在的12.8年，才能夠貸款去買第一間房子，其中卻有很多空屋，很多是投資客，這是新北一個矛盾的現象。若能加速都更危老建築，就能供給更多平價的住宅，讓年輕人可以買得起，也對未來有希望，創造多贏局面。
林佳龍說，自己會在游政策的基礎上，進一步增加具體內容，都更不易之處在於政府被動、與民爭利、行政體系官僚的程序讓大家懼怕等等，所以政府要用大算盤的方式，以社會投資的概念，並以都更作為火車頭，帶動內需產業，包括建築、營造、裝潢、家電等等相關的百工百業。
林佳龍指出，新北是全台灣最需要，且具備成功條件做危老都更的地方，新北聚集最多危老建築，所以有正當性、有重要性也有急迫性，以「4年4萬戶」為目標，有信心，一定可以在4年內辦到。