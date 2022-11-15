335位學者自發挺林佳龍　抗SARS英雄摔斷肋骨也要到場

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總統府資政陳博志指出，新北有鄉村、有都市，有如一個小國家，治理不只是奉公守法、依法行政就可以，必須要有好規劃，林佳龍資歷豐富最適合，他從30年前就承襲民主改革，帶領野百合學運，後來也跟隨前總統李登輝做國家規劃，現今政壇曾跟隨李登輝就屬總統蔡英文與林佳龍，大讚林是非常難得的人才，治理城市不只是依法行政，領導者要有規劃、學術與品德。
李登輝基金會董事長李安妮則說，父親李登輝2年前過世後，對自己而言除了哀痛也有自由，而林佳龍並非家人，主動發起「李登輝學系列座談」，把李登輝學整理出來，也因受他的行動力感染，才回頭去翻了父親的東西，進而把李登輝基金會接下來。更透露自己在20年前曾被慫恿去選台北縣長，但她沒有勇氣這麼做。
李安妮說，林佳龍對大台北生活圈的規劃，最大的專長更是交通建設，認為林所推出的政見都可以去選總統了。最後向侯友宜提問，人民有卑微的請求，對於恩恩爸、鄭南榕女兒都請教過卑微的問題，但侯總是不回答，反正就是依法辦理，若有選擇的話，會選擇對人民有幫助、還是依法行政把事情做完。
教授陳東升表示，自己在1990年就認識林佳龍，回憶起當年2008年政黨輪替，大家為此感到有點挫折與壓力，但林佳龍有很強的韌性，在逆境中更可堅持，要檢驗政治人物最重要不是順風，而是逆風，沒有任何資源被打到谷底，他領導台灣智庫繼續往前規劃，在2008年到2016年提出外交、國際、政治、交通各種政見，這次新北選舉雖然需要很多支持，無論外界怎麼看，依林的個性，越困難越有能力翻轉。
教授陳炳輝說，新北是台灣人口最多縣市，擔任市長一定要傾聽民意、承擔責任並與中央配合，林佳龍在台大當學生挑戰威權，當市長一定是最能傾聽民意，願意參選新北，承擔最困難的任務，必須要跟中央配合。
總統府資政李明亮說，自己30年前從國外回來，默默觀察台灣民主運動，因此認識了林佳龍，提及當時SARS台北淪陷，總統陳水扁與院長游錫堃需要他來滅火，當時陳水扁稱要跟社會溝通，因而認識行政院新聞局長林佳龍，謙虛稱當時受教於林，縱使自己前天跌倒摔斷肋骨，也要親自出席來挺林佳龍。
林佳龍則說，透過這些學者的介紹更認識自己，也更愛自己，認為學界的支持非常有意義，在台灣學術界願意站出來挺政治人物情況越來越少見，這335位公共知識份子自發性寫推薦文，代表自己在從政這段期間有人看見，也打趣說代表自己沒有「走鐘」。