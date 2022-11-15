侯選前之夜綠欲卡位 民眾憂「不知道會不會激起衝突」
新北市長侯友宜選舉辦公室今（15）日辦理記者會，由新北市議員葉元之及議員候選人林鼎超砲轟民進黨新北市長候選人林佳龍陣營，明明早已借到板橋第二運動場可舉辦選前之夜，卻仍硬要在侯友宜陣營選前之夜造勢場地旁的區運路舉辦選前之夜，甚至號召支持者「不見不散」，而緊鄰區運路的2處社區主委及副主委也現身說法，憂心地說「不知道會不會激起什麼衝突」。
葉元之表示，林佳龍陣營明明已經借到了板二，也申請到公館街路權，可舉辦選前之夜，為什麼還硬要區運路，非常奇怪？強調就算林佳龍不要板二，新北市也還有土城、三重、汐止、泰山綜合體育場及新莊陽光草坪等場地，可容納兩、三萬人；如果硬要在區運路舉辦，甚至在不合法情況下還要求支持者前來，明顯是要製造對立跟衝突，藉此政治操作、攻擊侯友宜，卻無視周邊住戶安全、交通。
林鼎超則是提到，對方硬要搶在板一旁的區運路舉辦選前之夜，屆時兩大陣營加起來肯定破萬的人潮，難道是忘記南韓梨泰院踩踏釀成重大死傷的事件？不把民眾安全放在心上；另外還有兩方活動區塊距離近，幾無緩衝空間，就像行政院長蘇貞昌昨晚到台中輔選，交通管制近兩分鐘，引起民眾狂按喇叭抗議，這樣的前車之鑑，他們也沒放心上，痛批為了要選舉來影響百姓生活。
緊鄰區運路兩處社區的江姓管委會主委及陳姓副主委今日也現身記者會，透露住戶內心滿滿的擔憂。江主委表示，感謝議員給他們機會表達心聲，住戶們最注意的是安全問題；陳姓副主委說，周邊住戶只有兩個訴求，就是安全跟不要阻擋交通，指出擔心可預見會受影響，希望要多派點警力，產生衝突要盡快解決，也指出住戶必須繞道，且不知道會不會激起什麼衝突。