選前「區運路不見不散！」林佳龍喊話侯：別小看我的決心
民進黨新北市長候選人林佳龍計畫於板橋區運路舉辦選前之夜造勢，新北市府以雙方造勢區域過近拒絕，侯友宜陣營今（15）日召開記者會指控林佳龍想違法舉辦，甚至刻意製造衝突，強調還有很多地方可以辦。對此林佳龍競辦政策中心主任王義川痛批，難道有指定對手去哪裡辦造勢的道理，強調「區運路不見不散！」林佳龍則表示自己一輩子就是不斷在打倒威權統治，若連他都不出聲，侯友宜會把新北踩在腳下。
王義川指出，林佳龍競辦選擇在區域路舉辦選前之夜，申請並提出交通維持計畫，與侯友宜在板一廣場雙方人車動線完全沒有衝突，未料市府卻不理不睬，在申請首日也是上午8時第一個送件，難道「頭香之前還有頭香」，這難道不是特權嗎。
王義川稱，侯友宜陣營稱新北還有很多地方可以辦，難道還有指定對手去哪裡辦造勢活動的道理，選舉就是民主嘉年華，林佳龍陣營在合法的時間內申請場地，批評侯友宜不用在這個時間點，還去指定林佳龍選前之夜應該在哪裡辦，「區運路不見不散！」
林佳龍彆補充，自己一輩子就是不斷在打倒威權統治，若連他都不出聲，侯友宜會把新北踩在腳下，認為選舉輸贏是一回事，但這過程要讓台灣人看見，更喊話「侯友宜不要小看我的決心。」