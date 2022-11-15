盼合作黑幫男星！《白日青春》導演告白桂綸鎂：欣賞多年

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電影《白日青春》發想理念，導演劉國瑞說明：「與自己思考的母題有相關，對我而言是漂泊的感覺，我是馬來西亞華人，四代之前祖先從中國南方飄移到南洋扎根，隔了兩三代之後，我又離開家鄉到香港發展，對我而言我想說的是香港這些人移居的理由，還有之後想要去哪裡。」導演劉國瑞認為：「我可以用很寫實方式講香港難民制度的問題，但這不是我要創作的方向，我要拍攝劇情片是要探討香港更內部的問題，其中一個故事是講香港50年前的偷渡難民潮，發現大部分香港人兩、三代之前都不是土生土長，與我馬來西亞華人的背景很相同，所以就決定將兩者融合。」
導演劉國瑞創作完劇本時開始找投資方、電影公司，一開始覺得不可能成功拍攝，後來有公司感興趣才開始思考如何創作，可以是低成本用素人演員，但想要讓更多人關注議題的話，就需要找資深演員黃秋生來主演！花費很多時間去了解小孩角色，如果有一名資深演員搭配素人童星，這樣的挑戰對我而言是比較可以接受的。導演劉國瑞表示：「黃秋生當時在台灣居住，看過劇本後在香港有互相聊過，黃秋生對角色會提出意見，他身為演員會去思考角色做決定的原因，面對各種情況下該如何處理，他會去想如何加入一些有趣的點，加入電影讓觀眾比較能消化生硬題材。」
導演劉國瑞透露：「黃秋生是一個很厲害的演員，私底下非常喜歡開玩笑，他和林諾關係很好在片場會聊天，拍攝時又會變得非常專業，對比我的性格較為沉悶和緊張，有時候黃秋生會走過來跟我開玩笑，嘗試讓我放鬆一點。」被問到最想合作的台灣演員，導演劉國瑞直言：「我想跟桂綸鎂合作但是聽說她很挑劇本，是我欣賞多年的女演員！男演員的話是高捷，以前看過很多他的作品，而且他以前也滿常去香港拍片，希望在香港拍攝高捷不是黑幫的角色。」