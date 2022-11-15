盼合作黑幫男星！《白日青春》導演告白桂綸鎂：欣賞多年

▲導演劉國瑞（左）期盼與桂綸鎂合作。（圖／金馬執委會提供）
▲導演劉國瑞（左）期盼與桂綸鎂合作。（圖／金馬執委會提供）

記者黃雅琪/台北報導

2022-11-15 22:09:152022-11-15 22:38:27

首次拍攝長片的馬來西亞籍導演暨編劇劉國瑞，憑藉電影《白日青春》入圍第59屆金馬獎6項大獎，包括劇情片、新導演、男主角、新演員、原著劇本、攝影，對於獲得金馬獎提名的心情，導演劉國瑞坦言：「以前都是拍短片為主，第一次拍長片很緊張，成品出來後覺得心情很忐忑，不知道外界如何看待，第一個認可《白日青春》的就是金馬獎提名，我感到衝擊很大，而且是入圍最佳劇情長片覺得很驚喜！」

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首次拍攝長片就入圍金馬獎「最佳劇情片」，為了明（16）日金馬講新導演論壇，可以有更深入的交流，導演劉國瑞早已經把新導演入圍的作品都觀賞過；被問到對於柯震東首次執導的電影《黑的教育》看法，導演劉國瑞表示：「我覺得《黑的教育》很成熟，創作方式不同對我而言我比較關注人文類別的作品，《黑的教育》技術層面、講故事和美術設計很強，與我發展方向非常不同的新導演」

▲《白日青春》導演劉國瑞，來台參加金馬獎典禮。（圖／金馬執委會提供）
▲《白日青春》導演劉國瑞，來台參加金馬獎典禮。（圖／金馬執委會提供）
▲導演劉國瑞透露黃秋生私下很暖心。（圖／金馬執委會提供）
▲導演劉國瑞透露黃秋生私下很暖心。（圖／金馬執委會提供）
電影《白日青春》發想理念，導演劉國瑞說明：「與自己思考的母題有相關，對我而言是漂泊的感覺，我是馬來西亞華人，四代之前祖先從中國南方飄移到南洋扎根，隔了兩三代之後，我又離開家鄉到香港發展，對我而言我想說的是香港這些人移居的理由，還有之後想要去哪裡。」導演劉國瑞認為：「我可以用很寫實方式講香港難民制度的問題，但這不是我要創作的方向，我要拍攝劇情片是要探討香港更內部的問題，其中一個故事是講香港50年前的偷渡難民潮，發現大部分香港人兩、三代之前都不是土生土長，與我馬來西亞華人的背景很相同，所以就決定將兩者融合。」

▲影帝黃秋生（左）搭檔巴裔素人男孩林諾，演出另類公路父子情。（圖／金馬執委會提供）
▲影帝黃秋生（左）搭檔巴裔素人男孩林諾，演出另類公路父子情。（圖／金馬執委會提供）
導演劉國瑞創作完劇本時開始找投資方、電影公司，一開始覺得不可能成功拍攝，後來有公司感興趣才開始思考如何創作，可以是低成本用素人演員，但想要讓更多人關注議題的話，就需要找資深演員黃秋生來主演！花費很多時間去了解小孩角色，如果有一名資深演員搭配素人童星，這樣的挑戰對我而言是比較可以接受的。導演劉國瑞表示：「黃秋生當時在台灣居住，看過劇本後在香港有互相聊過，黃秋生對角色會提出意見，他身為演員會去思考角色做決定的原因，面對各種情況下該如何處理，他會去想如何加入一些有趣的點，加入電影讓觀眾比較能消化生硬題材。」

導演劉國瑞透露：「黃秋生是一個很厲害的演員，私底下非常喜歡開玩笑，他和林諾關係很好在片場會聊天，拍攝時又會變得非常專業，對比我的性格較為沉悶和緊張，有時候黃秋生會走過來跟我開玩笑，嘗試讓我放鬆一點。」被問到最想合作的台灣演員，導演劉國瑞直言：「我想跟桂綸鎂合作但是聽說她很挑劇本，是我欣賞多年的女演員！男演員的話是高捷，以前看過很多他的作品，而且他以前也滿常去香港拍片，希望在香港拍攝高捷不是黑幫的角色。」

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