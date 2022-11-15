納蔡游蘇昔新北政見　林佳龍誓言：一任拼四任

民進黨新北市長候選人林佳龍今（15）日與板橋區議員候選人黃淑君同台，進行造勢與廟口宣講，提到何博文當議員就是黃淑君在基層服務，向支持者喊話「吃人一口還人一斗」有曾經被服務的要知道感謝，不能讓黃淑君落選。對於自己的選情，稱對手侯友宜已經在緊張了，選前之夜場地不讓他在區運路舉辦，強調這次出來帶著參選，是帶著總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與立法院長游錫堃先前無法實現的政見，包括「社會住宅」、「老人裝假牙」與「實坪換實坪」，都納入所提出的百項政見中，自己要一任時間來拼四任。
林佳龍首先提及，黃淑君在何博文辦公室做了超過10年，是南部小孩到台北打拼，這次新北要大翻新，自己議會也要完全執政，民進黨板橋區推出5席都要全上，何博文當議員是黃淑君在基層幫忙，向支持者說「吃人一口還人一斗」，有曾經被服務的要知道感謝，不能讓黃淑君落選。
林佳龍提到自己的選情，他說自己的師父是游錫堃，游當黨主席時自己是秘書長，游當行政院長時他則是新聞局長，游錫堃昨天也出來一起開記者會，替都市更新「實坪換實坪」背書，今晚民調要封關，呼籲支持者心態要定下來，8年前大家不看好游錫堃，結果只差了2萬多票，喊話支持者新北要大翻新。
林佳龍說以何博文舉例，曾其想選立委就不連任議員，這就是態度，不能腳踏兩條船，但侯友宜選上之後半年就要去選總統，此外國民黨在地方執政17年、侯友宜在新北12年，煎魚也要翻面一下，做太久後繼無力、彈性疲乏，由他來拼一任。
林佳龍也端出牛肉，包括總統蔡英文的「社會住宅」、蘇貞昌的「老人裝假牙」與游錫堃的「實坪換實坪」政見，都寫在自己百項政見當中，自己要一任拼四任，選前剩下10天，要支持者做他的分身，幫忙拉票更要出門投票。