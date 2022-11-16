林玉書遭爆被《全明星4》黃隊排擠 經紀人：她內向慢熟
節目《全明星運動會4》13日晚間播出最新一集，最令人印象深刻的環節，莫過於黃隊林玉書因腳傷退賽，泣不成聲的模樣惹人心疼，領隊郭泓志也不禁落下男兒淚。不過今（16）日爆出其實林玉書在節目開錄以來，就與黃隊隊員相處不來，甚至遭排擠、冷言冷語對待，而林玉書經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
有觀眾發現，林玉書的笑容越來越少，也很少出現在黃隊隊員們的限時動態，甚至有黃隊隊員沒有追蹤她IG，中間似乎有些誤解和摩擦。而更令人質疑的是，林玉書在發離別文時，僅曬出一張與藍隊、紅隊隊員們的合照，包括文雨非、陳尹、陳怡叡和謝予容，完全沒有同隊隊員，日前向粉絲預告最後演出時，也僅放上自己的獨照。
消息傳出後，許多粉絲紛紛到林玉書貼文下方留言鼓勵，經紀人則說：「其實大家都有一起練習，也都有彼此互相照顧，投入的時間都很長，每個人也都很辛苦、很疲憊了，玉書是真的身體狀態不好，真的負荷不了，經過我們與製作單位評估，才決定讓她退賽，雖然很不捨，她也不想影響到大家，離開後也還是會好好幫大家加油。」強調自己都有看到林玉書，與大家一起練習、一起比賽啊，「可能是她比較內向慢熟，沒有很快融入大家，所以被看圖說故事了吧。」