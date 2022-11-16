藍營候選人譏蔡其昌梗　臉書串連喊「我不是林佳龍」

針對台中市昨晚市長公辦政見會上，民進黨台中市長候選人蔡其昌受訪提到自己不是同黨的新北市長候選人林佳龍，直言自己是反對砍老人健保補助。此番言論引起今（16）日藍營新北市議員候選人的話題，紛紛在各自臉書串連喊出「我不是林佳龍，我反對林佳龍刪除老人健保補助」，引發熱議。
新北市議員候選人包括廖先翔、葉元之、江怡臻、呂家愷、蕭敬嚴、吳訓孝等候選人，在臉書串連發文「我不是林佳龍，我反對林佳龍刪除老人健保補助」。侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，這是要提醒新北市民，選錯市長，就會直接影響自身權益，蔡其昌的發言也看出他滿滿無奈，恐怕是心想，「林佳龍不敢扛起責任選台中就算了，為什麼過了四年，我來參選還要被林佳龍拖累？」到底台中人有多討厭林佳龍？
王敏旭提到，林佳龍當年競選台中市長時，曾開支票稱會延績前台中市長胡志強的老人健保補助，結果一上任後就毀棄承諾，大砍老人健保補助，導致許多年長者一年要多負擔近1萬元，令許多弱勢民眾求助無門，更讓許多民進黨人士也看不下去。
王敏旭進一步指出，蔡其昌的說法，除了證明傳言無誤，也看得出林佳龍從頭到尾根本無心選新北，只想選後去入閣，選前開芭樂票、選後就「撕票」的一貫作法，又想在新北仿製，希望所有新北市民，拒絕林佳龍故技重施，用選票展現新北人的意志，支持真正為市民著想、好好做事情的侯友宜。