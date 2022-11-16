選前之夜借路權遭拒 林佳龍：侯友宜是威權統治的遺緒
民進黨新北市長候選人林佳龍今（15）日前往東北角進行車隊掃街，受訪時再提選前之夜場地問題，認為辦在板橋區運路沒有問題，對手也不必再指定他們要去哪辦，不要做到讓大家無路可走，可以好好來商量，自己會講道理，也會據理力爭，提及游錫堃8年前參選場地被打壓，當時負責的同樣是侯友宜，也強調這凸顯自己與侯的差距，侯是威權統治的遺緒，自己則是挑戰威權、改革民主運動的重要推手。
林佳龍表示，過去舉辦選前之夜都有經驗，團隊研究過辦在區運路沒有問題，侯陣營不必指定他們要去哪裡辦，這件事情呈現侯友宜行政獨裁與霸道，板二的問題大家都了解，是封閉式的場地，反觀開放式區運路附近有舉辦的經驗，研究認為也沒有問題。
林佳龍強調，選前之夜會辦，會在區運路附近來辦，預告活動可以很成功，侯友宜表面上稱依法行政，可以法都是他們在解釋，自己從年輕的時候就在反抗威權統治，如今威權復辟仍在行政獨裁上，選前之夜的民主嘉年華應該要促成，怎麼會用這樣的方式打壓。
林佳龍稱，不要做到他無路可走，大家可以好好協商、據理力爭，因為8年游錫堃參選場地被打壓，當時負責的就是侯友宜。
林佳龍也向新北市府喊話，自己會說理，也會據理力爭，好好討論，認為這是一個價值觀跟理念的問題，也凸顯侯友宜跟他的差距，侯是威權統治遺緒，還在行政獨柴，自己則是挑戰威權、改革民主運動的重要推手。