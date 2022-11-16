影帝黃秋生遇美女搭訕 回神才發現：林青霞稱讚我耶！
香港影帝黃秋生縱橫演藝圈多年，今年憑藉著演出電影《白日青春》入圍金馬獎最佳男主角獎，同時也將擔任典禮頒獎嘉賓；黃秋生今（16）日在臉書上分享，自己在香港機場時遇到的一段小插曲，黃秋生提及自己獲得「資深女星」稱讚演技，瞬間失神後才回歸現實，感到非常開心。
黃秋生在臉書上分享「香港機場的一段小插曲」：「有位女士走向我，她戴着口罩，露出的眼睛顯示出她的高貴和修養，我心想她年輕時大概是個大美人吧？她來到我面前，然後很温柔地對我說『我是林青霞，我想跟你說你演戲很好，不打擾了！』」林青霞稱讚完黃秋生後便優雅地轉身離去。
突然被資深女星林青霞肯定演技，影帝級的黃秋生居然嚇到失神，他事後回想：「什麼？林青霞？我真不敢相信我的眼睛和耳朵，我懷疑了很久，直至在飛機上坐定我才接受這是真實，嘩！林青霞稱讚我呢！我一定要把這小插曲記下來。」
網友們看完這段小插曲故事，也在底下留言「因為是林青霞，這個讃美，更美！」、「巨星對巨星惺惺相惜」、「什麼！！！應該要攔下她留個紀念的呀」，還有網友說：「你對角色的詮釋真有獨特之處！最近再回味了一次《四樓的天堂》，少有電視劇能讓人深有感觸而不只是感受與感動，你的角色做到了。」