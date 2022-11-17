最想合作吳慷仁！黃秋生大膽預言：游安順床戲奪影帝

▲資深男星黃秋生入圍金馬提名最佳男主角。（圖／記者朱永強攝影）
▲資深男星黃秋生入圍金馬提名最佳男主角。（圖／記者朱永強攝影）

記者黃雅琪/台北報導

2022-11-17 11:30:00

新科導演劉國瑞，最新力作電影《白日青春》（The Sunny Side of the Street），入圍第59屆金馬獎6項提名，包括劇情片、新導演、男主角、新演員、原著劇本、攝影。16日導演劉國瑞與男主角黃秋生出席媒體聯訪記者會，面對11月19日即將舉行的金馬獎典禮，同樣入圍影帝的黃秋生卻直言：「游安順會得獎！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
資深演員黃秋生，過去演出電影作品《想飛》、《無間道》以及《頭文字D》，總共拿下3次金馬獎最佳男配角獎項，這回以新作《白日青春》入圍影帝獎項，黃秋生毫不諱言：「是時候拿一次男主角！」被問到有沒有看過其他入圍者作品，黃秋生反而謙虛道：「不用看就知道自己拿不到，我看過很多游安順的訪問，我估計他的戲很有機會，還有另外一位演員張孝全都是很好的演員；我覺得金馬的口味，還是游安順比較像！一看就知道幾十歲拍那種床上的戲，我自己是做不出來啦！」先前演出過《四樓的天堂》獲得盛讚，不過黃秋生卻說：「台灣劇組沒有找我，有可能他們覺得我麻煩意見很多。」黃秋生最想和台灣演員吳慷仁合作：「他真的很厲害！吳慷仁在《斯卡羅》裡面演得最好；我跟他在香港有碰面吃飯，最近看到他在《華燈初上》寶寶的造型。」

▲電影《白日青春》入圍金馬提名，導演劉國瑞（左）、黃秋生來台參加頒獎典禮。（圖／記者朱永強攝影）
▲電影《白日青春》入圍金馬提名，導演劉國瑞（左）、黃秋生來台參加頒獎典禮。（圖／記者朱永強攝影）
接受媒體們祝福獲獎，黃秋生大方回應：「我知道了，謝謝大家，要是真的有（得獎）的話，那就真的是請吃飯！」黃秋生大砲式發言從未改變：「敢言是不敢言，現在就是變成不敢言，台灣人自己都不敢言！」直說自己沒有準備得獎感言，但有想過以幽默的方式寫下頒獎講稿。提及今年金馬獎主持人謝盈萱，黃秋生笑說：「我一看到謝盈萱就『FUCK』！」

提到在香港機場巧遇林青霞，獲得資深女星謬讚：「我想告訴你，你演戲演得很好！」黃秋生突然間激動起來：「沒有合照，第一我反應不過來，第二我想要是這樣的話，我就變得好像有點幼稚，想來想去她就消失了，我真的不知道怎麼反應！她就走過來說我是林青霞，我就看她眼睛，腦袋裡面一直在想林青霞，她就說『我想告訴你你演戲演得很好，不打擾你了。』我不停的說謝謝，然後就想林青霞真的假的！」兩人過去從來都沒有碰過面，一直到上飛機坐下來，黃秋生都還在問自己有沒有聽錯。

▲黃秋生開心分享金馬獎禮品。（圖／記者朱永強攝影）
▲黃秋生開心分享金馬獎禮品。（圖／記者朱永強攝影）
「真的是一個好兆頭，尤其是我來台灣住的樓層是13樓，我的幸運號碼！我的舞台劇演完那天就是13號。」受到林青霞肯定演技，黃秋生心情相當雀躍，開箱金馬獎禮物時也像個小孩一樣：「我的包包好可愛，可以放很多東西，尤其是我等了這個零錢包等了好久，還是牛的造型，我屬牛呀！」黃秋生曾看過描述蛙人部隊劇情的電影，認為軍人好厲害就跑來台灣買軍用品，還大方秀出海軍陸戰隊的皮夾。金馬獎禮品當中最熱門的「麻將」，黃秋生完全無感：「我不會打麻將，我不賭錢，很久之前我媽媽有教我，教了1個小時左右，我覺得很累，我媽媽跟我說算了吧！我根本沒有天分，完全不知道什麼一筒、小鳥、一條和兩條。」

盼合作黑幫男星！《白日青春》導演告白桂綸鎂：欣賞多年

影帝黃秋生遇美女搭訕　回神才發現：林青霞稱讚我耶！

謝盈萱「分身4母女」演《孤味》　2角色亂入劇情超展開

游安順情慾戲「走光」全場瞧　楊麗音：很舒服沒弄痛我

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀