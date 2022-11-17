最想合作吳慷仁！黃秋生大膽預言：游安順床戲奪影帝

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接受媒體們祝福獲獎，黃秋生大方回應：「我知道了，謝謝大家，要是真的有（得獎）的話，那就真的是請吃飯！」黃秋生大砲式發言從未改變：「敢言是不敢言，現在就是變成不敢言，台灣人自己都不敢言！」直說自己沒有準備得獎感言，但有想過以幽默的方式寫下頒獎講稿。提及今年金馬獎主持人謝盈萱，黃秋生笑說：「我一看到謝盈萱就『FUCK』！」
提到在香港機場巧遇林青霞，獲得資深女星謬讚：「我想告訴你，你演戲演得很好！」黃秋生突然間激動起來：「沒有合照，第一我反應不過來，第二我想要是這樣的話，我就變得好像有點幼稚，想來想去她就消失了，我真的不知道怎麼反應！她就走過來說我是林青霞，我就看她眼睛，腦袋裡面一直在想林青霞，她就說『我想告訴你你演戲演得很好，不打擾你了。』我不停的說謝謝，然後就想林青霞真的假的！」兩人過去從來都沒有碰過面，一直到上飛機坐下來，黃秋生都還在問自己有沒有聽錯。
「真的是一個好兆頭，尤其是我來台灣住的樓層是13樓，我的幸運號碼！我的舞台劇演完那天就是13號。」受到林青霞肯定演技，黃秋生心情相當雀躍，開箱金馬獎禮物時也像個小孩一樣：「我的包包好可愛，可以放很多東西，尤其是我等了這個零錢包等了好久，還是牛的造型，我屬牛呀！」黃秋生曾看過描述蛙人部隊劇情的電影，認為軍人好厲害就跑來台灣買軍用品，還大方秀出海軍陸戰隊的皮夾。金馬獎禮品當中最熱門的「麻將」，黃秋生完全無感：「我不會打麻將，我不賭錢，很久之前我媽媽有教我，教了1個小時左右，我覺得很累，我媽媽跟我說算了吧！我根本沒有天分，完全不知道什麼一筒、小鳥、一條和兩條。」