內幕／林佳龍力推、綠高層協調　1200月票死灰復燃吸選票

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據統計，北北基桃首都圈約有1000萬人口，每日通勤移動人次約600萬人，城市移動人口達300萬人，4位候選人共推的交通月票，端出交通牛肉誘因大、受惠人數之多，國民黨自然不會與廣大的通勤族作對，只能借題發揮質疑中央大撒幣，再來就是兩手一攤，稱自己也曾提過類似的概念，再懶一點就丟下一句「為何以前不做？」
1200首都通政見成功引發熱議，行政院長蘇貞昌允諾責成交通部大力推動，交通部長王國材說明會盡力協助，中央鳴鑼開道，就等「對的人」勝選上任，可望政見一路亮綠燈，此政見一出，不僅讓陳時中暫時遠離「鹹豬手」泥巴仗、同時凸顯林佳龍交通專業背景，對於受惠最大的基隆、桃園，更有助於拉抬蔡適應與鄭運鵬膠著選情，但原先1200首都通一直擱置在角落未被討論，直到蔡英文召集林佳龍等人開會時，才再度被提起。
據了解，10月初晚間，蔡英文邀集林佳龍、競選總部主委林錫耀與12區督導召開選戰策略會議，彼此提出能夠讓選民感動的政見與願景，林佳龍以擔任交通部長推行愛心敬老卡納入台鐵經驗為例，強烈建議提出跨域治理政見，也讓林錫耀聽完十分有感，並出面與其他3位候選人幕僚協調，才讓1200首都通死灰復燃。
對於外界抨擊是政策買票，有知情人士指出，林佳龍早在去年3月時任交通部長，就努力促成敬老愛心卡搭乘台鐵，時任台中市長也曾爭取過納入火車，今年6月就曾拋出1280元方案納入基隆、桃園，由捷運、台鐵、公車與YouBike，組成「MR. B&B（Metro、Rail、Bus、Bike）」服務。
綜觀今年選舉充斥負面選戰，1200首都通的政見推出後，確實從中脫穎而出，無論是拍手叫好或有質疑的雜音，無疑都在選民心中留下印象。在黨中央主導下，原本計畫4位候選人周五分別從各自選區出發，搭乘不同大眾運輸工具，最後在車站會合同框召開記者會，最終因故臨時取消，後續將透過分進合擊方式加強宣傳力道。
選戰策略因應區域性與對手有所不同，綠營北北基桃候選人在選前不到一個月共推1200首都通月票，在民意需求下反守為攻，同時搶回議題主導權意圖明顯，這帖選情特效藥來得快又猛，民進黨攻勢盡出，希望拉抬北台灣膠著的選情，勝選固然要履行對選民的承諾，但選舉會結束，生活還要繼續，政見背後沒提的，若選舉結果不如預期，牛肉又何時能端上桌？