5立委全有「人頭助理」？民眾黨團：若有請馬上點出是誰

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邱臣遠表示，經律師建議先提告匿名爆料者「A助理」，主要確認爆料者真實背景，呼籲別透過含沙射影，勇敢站出來，他也痛批台灣選風敗壞，「造謠出張嘴、澄清跑斷腿」，請爆料者具體指出黨團誰是人頭助理，這種惡質選風根本是非常光碟事件重現。
民眾黨團幹事長張其祿表示，民眾黨立院黨團不是台灣民眾黨黨部，因為有5個不分區立委組成黨團，黨團不是黨部，絕沒有國庫通黨庫，黨團聘用公費助理沒有人頭變成黨工，有實際人在立院工作，黨團屬於立法院，協助立委實質工作，絕沒有人頭，也沒有浮報薪資，「若有請馬上點出來是誰？」
針對前民眾黨中央委員張益贍指要回捐60萬給黨部，張其祿指出，沒有聘用助理分攤責任額，只有60萬募款責任額，一年籌60萬由立委自行想辦法。外傳民眾黨立委要捐一名助理公黨團聘用，協助黨團工作，張其祿指出，民眾黨每一位立委都擔任過黨團幹部，立委跟黨團三長重疊，立院辦公室需要一位同仁聯繫黨團、盯委員會、政策研究。
民眾黨立院黨團主任陳琬惠表示，黨團所有助理都合法、合規作相關聘用，沒有半個人是人頭助理，立院8個委員會都會放一個助理，支援委員協助監督問政，這是每個黨團都有。
立院規定黨團最多可聘用16名助理，民眾黨團目前聘用11名助理，媒體詢問若助理不夠用，為何不多加聘用人手？邱臣遠表示，「人有那麼好請嗎？」立院助理有其高度專業，必須有相關專業與背景，如果能夠在人力充沛上調配，當然大家都會朝這方面進行，再度呼籲不要用含沙影射誤導輿論方向。