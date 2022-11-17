宣傳首都圈治理！林佳龍、鄭運鵬站路口同框造勢

▲林佳龍與鄭運鵬同框造勢相互拉抬選情，同時不忘宣傳1200首都通政見。（圖／鄭運鵬競辦提供）
▲林佳龍與鄭運鵬同框造勢相互拉抬選情，同時不忘宣傳1200首都通政見。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-11-17 11:12:112022-11-17 11:13:45

選戰倒數9天，民進黨新北市長候選人林佳龍與桃園候選人鄭運鵬今（17）日同框站路口造勢，林佳龍強調首都圈聯合治理不只有選舉造勢，還有政策上的合作，自己擔任交通部長時，鄭則是黨團幹事長，對於首都圈的相關政策早已有過詳細的討論，一起來宣揚首都圈政策。鄭運鵬則說，林擔任部長給予桃園許多交通上的協助，若未來擔任市長，市民會樂見雙方的合作更順暢，「1126後，我們合作會更密切。」

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林佳龍表示，當初跟鄭運鵬在推動首都圈的聯合治理，不是只有選舉造勢，還有政策合作，最近提出的首都通，也獲得許多民眾支持，經費部分來自於中央預算補助與地方配額款。並提及過去擔任交通部長時，就積極在推動這個政策，當時鄭運鵬就是幹事長，也經過詳細的討論，今天透過站路口合體造勢外，更重要的是宣揚這個首都通的政策。

鄭運鵬則說，林佳龍擔任部長時，就幫忙處理包括新北與桃園的交通建設，例如上個月甫全線通車的蘆竹蘆興南路的交流道，也是林佳龍部長任內給予最多的協助，包含匝道工程、用地的徵收，第二個為去年6月通車的龍潭高原交流道也是在部長任內所完成，第3是現在已經在推動的林口第一交流道的改善計畫，對於地方交通瓶頸來說是非常大的改善。

鄭運鵬說，過去交通部跟桃園市的合作愉快，那未來如果新北是林佳龍、桃園是鄭運鵬，相信市民朋友會更樂見這樣的合作會更順暢，包含交通路網、產業合作，林佳龍在新北產業上面也提供了很多合作計畫，這些都會跨越通勤與生活習慣，也跨越了產業之間合作，桃園有機場、新北有台北港，所以未來兩市生活圈與產業合作要更緊密，「1126後，我們合作會更密切。」

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