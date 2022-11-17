政院通過台版晶片法　蘇貞昌：史上最高研發與設備抵減

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蘇貞昌也提及，最近有政治人物相關報導或場合中，惡意炒作台灣地緣政治風險，鼓吹供應鏈去台化、唱衰台灣，但攤開事實足以證明這些都是錯誤的謬論。從政治面來看，英國《經濟學人》雜誌2023年趨勢特輯，就將總統蔡英文與美國總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基等世界領導人放在封面，提到台灣是繁榮的民主國家、半導體重鎮。
在經濟面上，蘇貞昌表示投資巨擘巴菲特大舉買進台灣半導體公司ADR，達1千300億元，還會吸引更多國際公司投入，總統蔡英文前天接見荷商艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施耐德，感謝以行動加碼投資台灣，除供應部外，也持續拓展研發部，預計明年7月在北台灣啟動史上最大台灣投資案。除了國際肯定外，聯發科日前也發表聲明強調，不僅每年在台投資達3000億元，供應鏈不會以任何形式移出台灣。
蘇貞昌強調，台灣擁有全世界最完整的半導體上中下遊產業鏈、半導體人才培育環境與國際最重視的民主法治，使台灣成為當前世界上最關鍵、最可信賴的夥伴。台商回台投資1兆8000億元深耕，台灣半導體業者廠區一間一間擴大，外商也持許增加在台研發投資，創下史上新高。
蘇貞昌說，上述種種顯示，那些惡意炒作台灣風險的錯假訊息不攻自破，「台灣需要世界，世界更需要台灣」，台灣半導體產業越好，世界經濟也越好，政府會全力支持半導體產業發展。