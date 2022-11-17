台版晶片法案通過 SEMI樂見：助台灣半導體創新發展
行政院會今（17）日通過「台版晶片法案」，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供前瞻創新研發支出的25%，抵減當年度應納營利事業所得稅額。為此，SEMI國際半導體產業協會表示肯定並支持，認為該條例所提供的研發投資減抵及租稅優惠等實質助益，將有助厚植台灣半導體產業發展動能、提升國際競爭力，成為產業之堅強後盾。
SEMI國際半導體產業協會今日發出聲明，肯定並支持行政院通過《產業創新條例》修正草案上路。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「受地緣政治影響，各國陸續於近年推出晶片法案，擴大投資當地半導體產業之長期發展，我們樂見台灣政府為半導體產業提出相應政策，此舉不僅為台灣半導體產業挹注國際競爭資源，更顯見總統及行政院部會等政府單位樂於傾聽產業建言，並給予回應的實際作為。」
曹世綸表示，為了因應全球地緣政治，台灣半導體產業也展開全新的供應鍵重組及規劃。最近跨國控股公司波克夏大筆投資台積電；ASML宣布擴大在台投資；國際記憶體晶片大廠宣布將導入最先進製程晶片在台生產等實際行動，適足以展現國際單位對於台灣半導體產業的信心與認可。
曹世綸進一步說明，根據財政部統計，2021年我國積體電路出口1,555億美元，年增率27.05%，半導體產業規模占台灣GDP比重預估將於2022年達到21%，出口占比亦將持續攀升達37%，對台經濟發展具重要影響性。
在面臨激烈的國際競爭壓力及地緣政治影響下，曹世綸指出，藉由本次產業政策助攻，將有助鞏固台灣半導體產業之全球供應鏈關鍵地位，更希望藉由半導體產業持續提升之全球領先優勢，帶動台灣更多其他相關產業共同前往國際市場、擴大版圖，為台灣經濟發展做出更大的貢獻、共創榮景。