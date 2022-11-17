壓陣南桃！鄭運鵬黃金周催5萬人　鄭文燦畢業巡禮拚傳承

▲鄭文燦即將卸任，其表示沒有不捨、只有責任未了，希望未來由鄭運鵬接棒，帶領桃園進步不回頭。（圖／民進黨提供）
▲鄭文燦即將卸任，其表示沒有不捨、只有責任未了，希望未來由鄭運鵬接棒，帶領桃園進步不回頭。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-17 20:34:28

距離投票日僅剩9日，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬持續衝刺，除20日將在中壢舉辦5萬人的黃金勝選之夜外，21日在平鎮、22日在內壢、23日在楊梅也都將舉辦大型晚會，檢驗過去100天深耕南桃園的成果。綠營人士指出，民進黨採取「反守為攻」策略，最後一週將直搗長期被視為藍營票倉的南桃園，力拚桃園進步不回頭、延續綠色執政。

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▲鄭運鵬參選桃園市長，力拚延續鄭文燦的五星級施政，讓桃園進步不回頭，蔡英文已多次赴桃園各地力挺背書。（圖／民進黨提供）
▲鄭運鵬參選桃園市長，力拚延續鄭文燦的五星級施政，讓桃園進步不回頭，蔡英文已多次赴桃園各地力挺背書。（圖／民進黨提供）
鄭運鵬參選桃園市長以來就勤走基層，佐以桃園市長鄭文燦過往8年政績、組織拉抬，再加上總統蔡英文也多次到桃園背書，氣勢一直相當高昂。輔選人士說，除了本周日（20日）在中壢的5萬人超大型造勢外，選舉最後一周每天都在南桃園舉辦晚會，其中24日更要回防鄭文燦故鄉八德區，除了展現綠營執政8年固守南桃園的決心外，也營造「雙鄭」傳承氣勢。

輔選人士說，一系列的造勢，除了是要檢視鄭運鵬參選100天以來的成果外，也是要對支持者下達「催票令」。除了鄭運鵬、鄭文燦當然出席活動外，20日晚會將由正副總統蔡英文、賴清德壓陣，搭配高滿意度的明星級基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁，可謂眾星聚集桃園，而這也凸顯桃園選戰被綠營視為重中之重。

至於選舉最後一周，據了解，鄭運鵬陣營規劃白天在北桃園各區車隊掃街，也會深入市場及路口拜票，晚會則都鎖定南桃園。綠營人士說，21日在平鎮、22日在內壢、23日在楊梅、24日回到鄭文燦故鄉八德，都有各自象徵意義。

▲選舉最後一周，鄭運鵬陣營規劃白天在北桃園各區車隊掃街，也會深入市場及路口拜票。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲選舉最後一周，鄭運鵬陣營規劃白天在北桃園各區車隊掃街，也會深入市場及路口拜票。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬魅力十足，掃街拜票時總吸引大批民眾合照。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬魅力十足，掃街拜票時總吸引大批民眾合照。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
該綠營人士說，2014年第一屆桃園市長的選舉，鄭文燦於桃園市13個區中有8個區領先對手，不過在南桃園的中壢、平鎮、楊梅、龍潭、復興等5區卻輸給國民黨；而鄭文燦上任後，大幅投資及建設南桃園，2018年競選連任時，南桃園選票大幅成長，氣勢連帶影響2020年總統大選，讓蔡英文在南桃園的總得票過半，甚至比競選對手韓國瑜加宋楚瑜的總票數還多，「南桃園早就擺脫國民黨的綁架」。

另名輔選人士說，在末任桃園縣長吳志揚2014敗選、民進黨執政這8年來，桃園在中央地方齊心下早已脫胎換骨，未來一周的晚會，會透過影片、演講及政績簡報，讓選民清楚看出民進黨執政優於國民黨的地方，並且提醒選民不能讓高雄4年前的惡夢，因為韓國瑜、張善政團隊的進駐，可能在桃園重新上演。

另據透露，25日為投票前一天，鄭運鵬將在桃園區及中壢區各辦一場選前之夜晚會全力衝刺。北桃園是鄭運鵬立委選區，鄭運鵬在北桃擔任2屆立委，二度擊敗國民黨資深立委陳根德，打下競選市長的基礎，黃金週民進黨在桃園的行程安排，除了是鄭文燦8年五星級市政的畢業巡禮，還象徵鄭運鵬市政的開學典禮。

▲鄭運鵬參選以來陸空戰皆氣勢驚人，蔡英文、鄭文燦大力支持如虎添翼。（圖／民進黨提供）
▲鄭運鵬參選以來陸空戰皆氣勢驚人，蔡英文、鄭文燦大力支持如虎添翼。（圖／民進黨提供）
▲鄭運鵬今日成立八德、大溪後援會，鄭文燦也到場力挺。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬參選桃園市長，力拚延續鄭文燦五星級施政，讓桃園進步不回頭。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

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