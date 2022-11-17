壓陣南桃！鄭運鵬黃金周催5萬人　鄭文燦畢業巡禮拚傳承

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輔選人士說，一系列的造勢，除了是要檢視鄭運鵬參選100天以來的成果外，也是要對支持者下達「催票令」。除了鄭運鵬、鄭文燦當然出席活動外，20日晚會將由正副總統蔡英文、賴清德壓陣，搭配高滿意度的明星級基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁，可謂眾星聚集桃園，而這也凸顯桃園選戰被綠營視為重中之重。
至於選舉最後一周，據了解，鄭運鵬陣營規劃白天在北桃園各區車隊掃街，也會深入市場及路口拜票，晚會則都鎖定南桃園。綠營人士說，21日在平鎮、22日在內壢、23日在楊梅、24日回到鄭文燦故鄉八德，都有各自象徵意義。
該綠營人士說，2014年第一屆桃園市長的選舉，鄭文燦於桃園市13個區中有8個區領先對手，不過在南桃園的中壢、平鎮、楊梅、龍潭、復興等5區卻輸給國民黨；而鄭文燦上任後，大幅投資及建設南桃園，2018年競選連任時，南桃園選票大幅成長，氣勢連帶影響2020年總統大選，讓蔡英文在南桃園的總得票過半，甚至比競選對手韓國瑜加宋楚瑜的總票數還多，「南桃園早就擺脫國民黨的綁架」。
另名輔選人士說，在末任桃園縣長吳志揚2014敗選、民進黨執政這8年來，桃園在中央地方齊心下早已脫胎換骨，未來一周的晚會，會透過影片、演講及政績簡報，讓選民清楚看出民進黨執政優於國民黨的地方，並且提醒選民不能讓高雄4年前的惡夢，因為韓國瑜、張善政團隊的進駐，可能在桃園重新上演。
另據透露，25日為投票前一天，鄭運鵬將在桃園區及中壢區各辦一場選前之夜晚會全力衝刺。北桃園是鄭運鵬立委選區，鄭運鵬在北桃擔任2屆立委，二度擊敗國民黨資深立委陳根德，打下競選市長的基礎，黃金週民進黨在桃園的行程安排，除了是鄭文燦8年五星級市政的畢業巡禮，還象徵鄭運鵬市政的開學典禮。