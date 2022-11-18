再提新證舉發鍾東錦違法採土石　陳椒華籲檢調調查

▲ 立委陳椒華再提新證舉發鍾東錦違法採土石。（圖／新頭殼）
▲ 立委陳椒華再提新證舉發鍾東錦違法採土石。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2022-11-18 17:25:51

時代力量立委陳椒華日前舉發無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦於卓蘭水廠段農地及部分國有地涉嫌盜採砂石且超貸，她今天(18日)再次舉出新事證，揭發鍾東錦於苗栗南庄南興段，其所持有農地亦涉嫌違反土石採取法規及超貸，要求檢調單位啟動調查。

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陳椒華上午在立法院舉行「再舉發鍾東錦苗栗南庄土地違法採取土石獲取暴利新事證，要求檢調調查」記者會。

陳椒華表示，鍾東錦在苗栗南庄鄉南興段有多筆土地，2003年航照圖顯示為農地，但到2020年的農地已成為凹陷砂石採取場；鍾東錦持有南興段農地至少有10多筆逾3萬平方公尺，估計開挖1公尺就可獲得3萬噸，獲利就達960萬元，故違法開挖土石可獲取可觀暴利，「完全不需要成本」。

陳椒華指出，經查鍾東錦位於南庄南興段土地，發現有一筆向台中商銀設定5000萬元，兩筆向南庄鄉農會設定4800萬和3000萬元，合計23筆農地共設定1.28億元；其中一筆合計1.38公頃農地是今年1月向南庄農會申請貸款的，設定金額3000萬元，超過公告地價2667萬元；另一筆土地面積合計2.24公頃，依111年公告地價總值約4255萬元，但台中商銀在102年就設定高達5000萬元，是否都是超額授信？

陳椒華呼籲，台中商銀、南庄農會和檢調應一併查清楚，不要讓農地超額授信變成不法集團資金運用的方便巧門。

此外，陳椒華說，位於南興段1430地號國有地（總面積52458平方公尺），可見上萬公頃遭占用為砂石場及採取土石等不法，該場與運金砂石場道路相通，是誰長期在此不法挖取砂石，要求國稅局、國產署查明，呼籲檢調深入調查。

國產署官員表示，在國有地部分，已對違規公司告發；財政部中區國稅局官員則說，行政機關在課稅部分是依法行政，是否違法漏稅，要有具體事證，包含數量、價格認定等。

新聞來源為Newtalk 新頭殼



陳椒華質疑鍾東錦超貸。 圖:陳椒華辦公室/提供
陳椒華質疑鍾東錦超貸。（ 圖／陳椒華辦公室提供）

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