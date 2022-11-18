再提新證舉發鍾東錦違法採土石　陳椒華籲檢調調查

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陳椒華表示，鍾東錦在苗栗南庄鄉南興段有多筆土地，2003年航照圖顯示為農地，但到2020年的農地已成為凹陷砂石採取場；鍾東錦持有南興段農地至少有10多筆逾3萬平方公尺，估計開挖1公尺就可獲得3萬噸，獲利就達960萬元，故違法開挖土石可獲取可觀暴利，「完全不需要成本」。
陳椒華指出，經查鍾東錦位於南庄南興段土地，發現有一筆向台中商銀設定5000萬元，兩筆向南庄鄉農會設定4800萬和3000萬元，合計23筆農地共設定1.28億元；其中一筆合計1.38公頃農地是今年1月向南庄農會申請貸款的，設定金額3000萬元，超過公告地價2667萬元；另一筆土地面積合計2.24公頃，依111年公告地價總值約4255萬元，但台中商銀在102年就設定高達5000萬元，是否都是超額授信？
陳椒華呼籲，台中商銀、南庄農會和檢調應一併查清楚，不要讓農地超額授信變成不法集團資金運用的方便巧門。
此外，陳椒華說，位於南興段1430地號國有地（總面積52458平方公尺），可見上萬公頃遭占用為砂石場及採取土石等不法，該場與運金砂石場道路相通，是誰長期在此不法挖取砂石，要求國稅局、國產署查明，呼籲檢調深入調查。
國產署官員表示，在國有地部分，已對違規公司告發；財政部中區國稅局官員則說，行政機關在課稅部分是依法行政，是否違法漏稅，要有具體事證，包含數量、價格認定等。
新聞來源為Newtalk 新頭殼