感嘆選前之夜場地遭刁難　林佳龍盼和新北市府理性討論

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對於選前之夜場地爭議，林佳龍受訪時說，集會結社是憲法保障的基本人權，競辦提出3個選前之夜的地點，都是交通便利、安全無虞。新北市政府今天進行會勘，並未通知競選辦公室。其中如果市府能同意其中一個地點，那他們就能來做準備；如果還是不能同意、用雙重標準，他會據理力爭，選前之夜一定會辦，且會在板橋附近來辦。
林佳龍說，他寧可相信市府今天的會勘有要坐下來討論可不可行，包括交通動線、安全維護，這個大家可以理性討論，但很可惜沒有邀請競選辦公室派代表去，這點比較奇怪。
媒體問，早上新北市長侯友宜被問及此事，僅表示要跟權責單位協調、還說依法行政。對此，林佳龍指出，他辦活動或做宣傳，確實遭受到很多不公平的對待跟刁難，但他還是會據理力爭。
話鋒一轉，林佳龍批評，侯友宜說依法辦理或由權責單位負責，「其實這就是侯友宜的風格」，侯友宜以前處理恩恩案，還有被警察誤打的黃先生，都是同樣道理。有事情就由下面的人來當擋箭牌、做黑臉，侯友宜自己扮演白臉角色。侯對於過去鎮壓鄭南榕、盧修一這些事情，也是講同樣的話，也說依法辦理，再來一次還是會做同樣的事情。
林佳龍說，這個就是比較可怕的地方，侯友宜行政獨裁，利用官僚體系爭功諉過，導致今天很多民怨，很多被拆掉的工廠也是投訴無門，沒有輔導的計畫，「爭功諉過、不認錯這樣的行事風格，讓人覺得不是一個負責任的做法」。
另外，明後天就是選前最後的「黃金週」。林佳龍說，立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、副總統賴清德都會到新北來參加造勢活動。游錫堃將連續3天跟他掃街拜票，游8年前參選新北市長，開出來的票只差2萬4千票，游錫堃也會參加晚會，跟新北市民拜託，再配合電話拜票。在最後關鍵一週，游錫堃花很多時間輔選，他特別感謝。此外，蘇貞昌也到新北來說明政績，賴清德也會再次來新北市，而首都圈北北基桃4個候選人也會合體造勢。