影片遭綠營斷章取義　張善政痛批：側翼粉專讓市民看笑話

▲張善政回應，這類側翼粉專，外界大都知道背後的色彩，「我覺得他們這樣斷章取義，只會讓市民在心裡面看笑話。」（圖／張善政競辦提供）
▲張善政回應，這類側翼粉專，外界大都知道背後的色彩，「我覺得他們這樣斷章取義，只會讓市民在心裡面看笑話。」（圖／張善政競辦提供）

記者李春台／桃園報導

2022-11-18 13:16:42

國民黨桃園市長候選人張善政今（18）日上午前往桃園區力行市場掃街，對於日前體驗桃園交通的影片，竟然遭到綠營側翼大舉出征惡意扭曲，張善政回應，影片的重點，是在於自己要透過「1280月票」與「幸福里程30K」鼓勵市民搭乘大眾運輸工具，進而改善桃園交通，「側翼粉專故技重施的惡意曲解的行徑，只會讓市民在心裡面看笑話。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

張善政影音節目《善Go方程式》14日晚間上線交通篇，與競辦發言人曾俊豪一同開車跑行程，暢聊交通政見與桃園交通。張善政除了提到上任後要重新檢討桃園公車路線與班次外，也再次分享推出「桃北北基1280月票」的初衷。他在影片中強調，人潮多了以後，還能活化機捷使用率，引進廣告商機，創造邊際效應。


張善政競辦指出，17日晚間，諸多綠營側翼臉書粉專開始以「桃園塞車惡夢如何解？張善政：大家能不要開車就不要開車」為題發文，並將6分多鐘之影片，惡意剪輯成19秒短片，刻意忽略影片前後因果關係，扭曲影片拍攝欲傳達之原意。


對此，張善政上午受訪時回應，當時自己的論述重點，是如果可以有方便的公共運輸可以搭乘，這個時候，自己能不開車就不要開車，「背後的重點，是我們會把整個桃園的公共運輸，不管是桃園到雙北或是桃園境內的公共運輸做好。」


張善政表示，影片的主軸是透過體驗桃園交通，傳達自己的交通政見「1280月票」與「幸福里程30K」，「如果公共運輸完善，相信桃園市民就能體會到，要到某個地方，那個地方如果有好的公共運輸可以搭乘，能不開車就不要開車。」


至於側翼粉專之行為，張善政回應，這類側翼粉專，外界大都知道背後的色彩，「我覺得他們這樣斷章取義，只會讓市民在心裡面看笑話。」

高虹安譏馬「死亡之握」惹怒藍營　徐巧芯爆：已致電致歉

你「OK」我很「讚」！藍綠同場手勢解讀各不同

蔡英文桃園連趕2場　雙鄭培同拚勝選

張善政推「全台最優青創貸款」　最高200萬5年免息

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀