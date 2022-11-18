特企／《勝利女神：妮姬》RPG歡慶上線　周末周邊大方送

線下活動湧入上千名玩家同樂
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第二場活動即將登場 妮姬在三創園區等你喔
《勝利女神：妮姬》首場「指揮官，請來啟動妮姬吧！」已圓滿結束 ，第二場活動 - 「泰特拉場」將在11／20（日）下午15:00 ~ 17:00於三創園區–八德中心廣場登場，該場將有知名Coser扮演妮基「梅里」及「阿妮斯」與玩家近距離互動及拍照，精美大型睡艙場景也將移師現場，喜愛《勝利女神：妮姬》的玩家們記得把握機會前往參加同樂，千萬不能錯過，妮姬將在現場等你喔！
慶祝線下活動登場 粉絲團獻上實體獎勵
為慶祝《勝利女神：妮姬》台北線下活動登場，官方粉絲團也將舉辦了一系列相關活動，「猜猜是誰COS勝利女神們？」玩家只要於官方貼文留言分享妮姬戰鬥畫面截圖並猜猜是哪位Coser COS你的妮姬，就有機會獲得知名Coser妮姬拍立得及有Coser雨波簽名的妮姬小方巾；此外還有「指揮官，請來啟動妮姬吧！泰特拉活動」，只要在官方活動貼文留言附上參與活動的現場畫面照，就有機會獲得珠寶100顆及實體妮姬滑鼠墊等豐富獎勵。此外，遊戲商店也推出限時「尼恩」新時裝「閃亮子彈」，喜愛《勝利女神：妮姬》的玩家，千萬不要錯過，也記得前往官方粉絲團參與活動喔！
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