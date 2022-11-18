特企／《勝利女神：妮姬》RPG歡慶上線　周末周邊大方送

▲《勝利女神：妮姬》11月20日舉辦第二場台北線下活動，請一起來同樂吧！（圖／品牌提供）
▲《勝利女神：妮姬》11月20日舉辦第二場台北線下活動，請一起來同樂吧！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-11-18 17:46:35

由SHIFT UP與Level Infinite聯手開發、Gamamobi代理的美少女槍戰動作手遊《勝利女神：妮姬》於11月4日全球同步正式上線，全球下載量突破千萬人次，台港澳暢銷霸榜，傲人佳績有目共睹。為感謝玩家的支持與熱愛，官方特別舉辦2場台北線下活動，今（11／18）釋出首場活動花絮，活動於上周末熱烈登場，湧入上千位玩家參與，第2場活動也將於11月20日（日）在三創園區舉辦，玩家千萬不要錯過喔！

線下活動湧入上千名玩家同樂

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全球玩家喜愛的《勝利女神：妮姬》上周末（11/12）於台北西門町舉辦首場「指揮官，請來啟動妮姬吧！」–「極樂淨土場」的線下活動，邀請知名Coser扮演遊戲中廣受玩家喜愛的妮姬「拉毗」及「尼恩」，與玩家近距離互動，可在妮姬手上綁上小方巾進行合照，活動長達2小時，玩家參與踴躍，讓現場氣氛嗨到最高點，參與的玩家皆可獲得妮姬專屬小方巾及豪華虛寶獎勵，而現場大型精美的睡艙場景裝置物也持續擺放至晚上9點，供玩家盡情拍照打卡，裝置物在夜晚燈光的襯托下，更顯精緻美奐。

第二場活動即將登場　妮姬在三創園區等你喔

《勝利女神：妮姬》首場「指揮官，請來啟動妮姬吧！」已圓滿結束 ，第二場活動 - 「泰特拉場」將在11／20（日）下午15:00 ~ 17:00於三創園區–八德中心廣場登場，該場將有知名Coser扮演妮基「梅里」及「阿妮斯」與玩家近距離互動及拍照，精美大型睡艙場景也將移師現場，喜愛《勝利女神：妮姬》的玩家們記得把握機會前往參加同樂，千萬不能錯過，妮姬將在現場等你喔！

慶祝線下活動登場　粉絲團獻上實體獎勵

為慶祝《勝利女神：妮姬》台北線下活動登場，官方粉絲團也將舉辦了一系列相關活動，「猜猜是誰COS勝利女神們？」玩家只要於官方貼文留言分享妮姬戰鬥畫面截圖並猜猜是哪位Coser COS你的妮姬，就有機會獲得知名Coser妮姬拍立得及有Coser雨波簽名的妮姬小方巾；此外還有「指揮官，請來啟動妮姬吧！泰特拉活動」，只要在官方活動貼文留言附上參與活動的現場畫面照，就有機會獲得珠寶100顆及實體妮姬滑鼠墊等豐富獎勵。此外，遊戲商店也推出限時「尼恩」新時裝「閃亮子彈」，喜愛《勝利女神：妮姬》的玩家，千萬不要錯過，也記得前往官方粉絲團參與活動喔！


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