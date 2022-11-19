羅志祥罕揭低潮心聲！毀滅後重生 靠「免死金牌」續命
羅志祥推出全新抒情單曲《免死金牌》，這首歌是他睽違許久的感性作品，描述將人生中的低谷看作轉機，選擇勇敢面對自己的心情；MV則以電影規格拍攝，邀請「男神隊長」胡宇威及「台版新垣結衣」吳子霏擔任男女主角，兩人飾演一對情侶卻因故無法走到最後，而故事中殘酷的生離死別場面及胡宇威崩潰痛哭的畫面也令觀眾動容。
《免死金牌》歌曲講述人生中總會面臨低潮，看似在低谷深淵的當下，卻同時也是轉機的到來；只要對自己誠實，無所畏懼的往前走，都是足以解救自己續命的「免死金牌」。羅志祥表示每個人多少都曾在生活中感到沮喪，而他生命中最重要也總是在他身邊加油打氣的即是自己最親愛的家人，更是他感到自己最幸運的地方，他也鼓勵所有正陷入情緒低潮的人們，接受這些情緒所帶給自己的功課，更要相信歷經毀滅後的重生是最堅強的。
這次參演的胡宇威及吳子霏分別聊到了第一次看到劇本時的心情。胡宇威說：「『免死金牌』這四個字聽起來很無敵，但當我看到劇情、歌詞，第一個感覺是要珍惜身邊所擁有的一切，不要把所有的事情當作理所當然。」吳子霏也分享：「在家看完劇本後我直接崩潰大哭；因為離別的議題永遠是最難面對，卻也必須面對的。」此次羅志祥雖未參與MV的演出，但拍攝途中他也貼心的到場探班，不過當羅志祥到場時，演員們都已經穿上登山裝備準備開鏡，在大合照時，也讓羅志祥也忍不住開玩笑說：「突然覺得這個服裝的反差好像我是來探班代言人拍商品的廠商！」