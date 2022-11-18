鄭文燦指1280沒涵蓋台鐵　張辦提證據：9月就提月票政見

▲曾俊豪指出，張善政早在9月30日就召開記者會，提出1280月票政見，涵蓋機捷、國道客運與台鐵。（圖／張善政競辦提供）
▲曾俊豪指出，張善政早在9月30日就召開記者會，提出1280月票政見，涵蓋機捷、國道客運與台鐵。（圖／張善政競辦提供）

記者李春台／桃園報導

2022-11-18 16:39:08

針對桃園市長鄭文燦臉書發文，指稱張善政桃北北基1280月票政見，未納入台鐵一事，張善政競辦發言人曾俊豪指出，張善政早在9月30日就召開記者會，提出1280月票政見，涵蓋機捷、國道客運與台鐵，鄭文燦及其所謂接班人鄭運鵬11月8日才拿香跟拜，不知鄭文燦是真的搞不清楚，還是88會館去太多次，學到對選民說謊欺騙的本領？

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曾俊豪指出，9月30日，張善政在北區競選總部召開記者會，宣部推出讓桃園跟雙北平起平坐的「1280月票方案」，因應桃園市民通勤需要，額外增加國道客運、機場捷運與台鐵，隔天（10月1日）更在臉書曝光政見細節。


曾俊豪表示，此政見推出後，引起市民熱烈討論，張善政甚至親自北上出席立院公聽會，與國民黨基隆市長候選人謝國樑一起為市民爭取福利，這段時間，鄭文燦在哪裡？鄭運鵬又在哪裡？


曾俊豪提到，11月8日，民進黨北四都候選人召開聯合記者會，推出1200月票方案，卻沒有財務規劃，只要中央埋單，引起爭議，最後，行政院長蘇貞昌出面，才讓交通部「被補貼」。


曾俊豪指出，兩場政見發表，前後差距將近一個月，鄭文燦面對質疑，竟然直接抄襲變原創，刪減其他候選人的政見，不知是真的搞不清楚狀況，還是88會館去太多次，學到說謊欺騙的本領？


曾俊豪強調，鄭文燦竄改政見、鄭運鵬則在選區收割前立委陳根德的政績，兩個過去力挺抄襲的政客，為了選舉利益不惜抹滅良心，如果真的對張善政的交通政見不了解，建議去看看近期推出的《善GO方程式》交通影片，但請記得走出同溫層，不要看到綠營側翼粉專的抹黑刪減版，以免誤導視聽。

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