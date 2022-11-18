每次體驗都是享受！《Aliisha》創意玩法獲國際肯定

國際殊榮獲得多位專家一致肯定
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多方跨界合作 每次體驗都是享受
開發團隊表示，為了讓玩家擁有更佳完美的沉浸式體驗，《Aliisha》雙子神遺棄之境是由許多專業領域的創作者一起合作努力打造而成：在劇情上，團隊與小說家不斷地討論我們團隊內所設計的劇情與人物相關的設定，創造出豐滿動人的世界觀與嚴謹的劇情架構；在音樂表現上，也是由製作人之一的Nate親自操刀，以重現整個遊戲的世界觀和體驗為主軸下設計編曲而成，同時也與許多專業的音樂領域人士跨界合作，打造出多首動聽的音樂單曲，除了概念單曲「雙生花」外，還為每個結局打造出貼合情境的片尾曲，將雙子神遺棄之境的視野如詩一般具象眼前。
Switch探索解謎新作《Aliisha》雙子神遺棄之境計劃於2022年11月24日推出，喜歡探索解謎的玩家們，千萬不能錯過這款挑戰體感解謎的創新之作! 官方表示，未來將持續公開更多關於《Aliisha》雙子神遺棄之境的精采消息，想要與開發團隊進一步瞭解關於《Aliisha》雙子神遺棄之境的開發祕辛，也歡迎到官方Discord一起聊聊!
遊戲名稱：《Aliisha》雙子神遺棄之境
開發廠商： Joy Brick & Underscore
發行廠商： 星宇互動娛樂科技
遊戲類型： 雙人互動式探索解謎
對應平台： Nintendo Switch
發售日期： 2022 年 11 月 24 日（四）
售價：港幣 210 元
遊戲字幕：繁體中文、日文、英文