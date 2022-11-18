澎管處行銷觀光產業 啟動潮澎遊聯名產品預購數位平台
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處為行銷觀光產業，打造「潮澎遊Wave Penghu」國際行銷品牌，推出一系列潮澎遊特色聯名商品，獨家在「潮澎遊產品行程預購數位平台」上架販售。聯名商品包裝是邀請國際知名華裔設計師Daniel Wong，以澎湖四季旅遊意象設計，融合在地特色的全新風格，讓人耳目一新，也提升了澎湖傳統名產質感與形象。
除此之外，澎管處推出三部片長約3分鐘的國際主題宣傳影片，影片以 「潮水」呼應「潮澎遊」品牌形象，透過微電影手法拍攝不同主題影片，從澎湖美麗的自然景點到多元歷史文化、獨特在地美食，還有與蔚藍大海零距離的水上活動行程等，讓觀看影片民眾及國外觀光客有如身歷其境，全然感受澎湖之美，進而勾起探訪澎湖心情。
「潮澎遊產品行程預購數位平台」啟動儀式中，澎湖國家風景區管理處長許宗民開場致詞，並邀請澎湖觀光協會理事長陳仁和、澎湖觀光圈餐飲組召集人謝玉玲、特產組召集人楊國隆、雄獅旅遊副總經理蘇世欣、信興海產負責人吳美瑤等眾多嘉賓，一同參與，共襄盛舉。
「潮澎遊產品行程預購數位平台」集結近70家商店、超過382件商品參與，活動期間還加碼贈送限量折價劵，目前還有更多元豐富的商品還在持續增加中，讓參與民眾可以一次選購到澎湖的地美食與商品。
澎管處表示，希望透過融合澎湖在地意象的新包裝設計，以及國際主題宣傳影片，創造屬於澎湖觀光圈在地品牌獨特性，目標是將澎湖觀光圈的食宿遊購行等觀光產業及產品行銷國際，讓全世界都能體驗澎湖之美。潮澎遊產品及行程預購數位平台網址：https://activity.penghu-nsa.gov.tw