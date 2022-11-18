世界德州撲克巡迴賽在台北！柯文哲：爭取辦比賽帶動觀光
台北市長柯文哲今（18）日下午前往台灣福爾摩沙撲克競技協會，參與WPT世界撲克巡迴賽台灣站剪綵開幕儀式。致詞時柯文哲表示，德州撲克是一個新形態的智力競技活動，這需要智力、體力還有運氣跟邏輯、心理素質，各方面綜合，才有辦法打得好。柯文哲也強調，這次巡迴賽在台北市舉辦，對於台北市政府來講，就像是舉辦一個國際競賽活動，然後選手們也都有觀光客身份，希望也能藉此帶動台北市的觀光發展。
柯文哲在致詞時提到，德州撲克是一種新型態的智力活動，看起來有越來越多年輕人參與這活動，而協會方面也替台灣培養許多德州撲克的相關人才，更重要的是也讓有更多的台灣選手有機會參與各項大大小小的賽事，畢竟要能爭取出賽也不是件容易的事。柯文哲也強調，這次的巡迴賽能夠在台灣舉辦，也吸引了世界各國的選手來到台北。
「對我們來講就好像舉辦一個國際競賽活動，外國選手們來台，另一個身份也是觀光客，也希望能藉此帶動台北市的觀光產業。」柯文哲強調，希望台北市未來能舉辦更多這種國際型的比賽，不管是電競、撲克甚至到更大規模的世大運、2025世界壯年運動會，都可以帶來相當多的觀光。最後還是要呼籲大家，到合法立案的場所去參加比賽。
WPT執行長Adam Pliska也首次來台參與賽事剪綵活動，他表示世界德州撲克巡迴賽一直都很希望來台舉辦巡迴賽，去年也有舉辦過比賽，不過因為疫情影響導致國際選手無法抵台參賽。「台灣是一個非常棒的地點，對選手來說不僅僅是來比賽的，也希望能夠到不同地區進行觀光旅遊。」Adam Pliska說，對他來說這也是他首次來到台灣，食物與友善的人們都讓他感到印象深刻。
台灣華人德州撲克競技協會理事長戴興雄則表示，這回的WPT世界巡迴賽台灣站，吸引了來自30多個國家、超過200名的外籍選手前來參賽，也希望如同市長所說，在舉辦國際性比賽之餘，也能夠藉此帶動北市觀光產業。戴興雄也提到，接下來在1月時還會有台灣大賽，之後則是會有台灣選手組隊，到香港參加亞洲國家杯，前四名則可晉級前往瑞士參與世界國家杯。
不過戴興雄也坦言，社會各界對於德州撲克的觀感還是有所誤解，一方面是對於德州撲克的不了解，再加上部分政府單位較為保守，因此不敢大力支持，但德州撲克已經是國際體育總會認可的運動項目，再加上現階段許多法律的判決，都把德州撲克列為運動競技的一種，而非單純賭博，因此對於推廣以及合法化發展有相當大的幫助。