選對17議員黃偵琳　一起助陳其邁再拚四年

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今天上午，八位高雄立委劉世芳、邱議瑩、林岱樺、李昆澤、趙天麟、許智傑、賴瑞隆與管碧玲現身桃園，替桃園市長候選人鄭運鵬站路口，訴求「『雄』挺鄭運鵬，桃園進步不回頭」。
立委劉世芳指出，八位高雄立委站出來，就是要用高雄經驗告訴桃園人，四年前高雄人給了國民黨機會，結果卻是了一場惡夢；國民黨候選人張善政不僅是韓國瑜競選總統時的副手，2015年擔任行政院長時，桃園鐵路地下化只願意補助199億，讓桃園必須承擔超過800億的財政負擔，是阻礙桃園進步發展的候選人，呼籲要延續進步優質的施政，必須選對人。
劉世芳表示，議員也要選對人，所以一結束立法院甲動，回到高雄就立刻陪同左楠區最關鍵的一席黃偵琳掃街。劉世芳指出，沿路上黃偵琳用麥克風向市民朋友報告協助爭取的政績，例如廣昌滯洪池的興建、新台17線的開闢、以及多間國中、國小的校舍改善經費等，可謂如數家珍，是最熟悉在地建設需求、也最能爭取建設預算的議員候選人。
黃偵琳表示，過去長期協助劉世芳委員爭取經費，熟悉相關建設，加上新人知名度不高、經費有限，難以大型看板宣傳政績，所以親自跟沿街沿路的市民朋友報告。此外，黃偵琳感謝劉世芳委員在掃街之前要求先擦防曬乳再出發，「我非常感動，而且市長陳其邁之前也說我最近變黑了，要擦防曬，但更要繼續拚」，有市長與委員的持續力挺關心，會繼續努力爭取關鍵的第九席，為左楠爭取更多建設。