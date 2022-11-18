湧言選將踢爆：柯志恩當年扼殺「高雄軌道建設」20次！

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趙天麟表示，除了17案連署黨內立委馬文君、李彥秀等，更有3案是她自己擔綱主提案人，形同扼殺高雄軌道建設20次，其中更有3次是她親自操刀，狠狠杯葛「高雄軌道建設」，包含最上位計畫「都市推動捷運」9案、分支計畫「路竹延伸線第一階段暨周邊土地開發計畫」5案暨「延伸環線規劃作業」6案等三項目「共20案」，若採最嚴重的「上位計畫全數凍結」，將高達約43.44億元，要讓高雄捷運建設走不下去。
林智鴻指出，柯志恩等藍委先是用「金額減半、期程減半」打壓包含高雄軌道建設在內的「前瞻建設」，在〈前瞻條例〉通過後，更一同提出、連署10658件垃圾法案，傷害中央政府要來建設台灣的美意與決心，其中光是柯志恩這20件法案，凍結預算理由琳瑯滿目，但皆為空泛之言，或以預算法規意圖阻擋，甚至連「草屯、南投沒有捷運」都可以拿來當成阻礙高雄發展的提案說詞，令人深感遺憾。
林志誠接續指出，柯志恩自己則是以空泛的「績效指標應調整」、「不符特別預算支應項目」、「應回歸公務預算」等理由，傷害高雄人對捷運的需求與憧憬，也意圖用自己的「解凍權」打壓有關建設，要高雄人概括承受；不止連署、提案杯葛，她更在立法院2017年7月19日「丟水球」破壞議事，用這些提案差點就害得高雄「痛失兩條捷運」。
趙天麟與湧言選將指出，柯志恩在被林智鴻揭露差點讓高雄價值1823億元之重大建設「胎死腹中」後，柯陣營竟反批議員「沒當過立委不懂」，如今提案鐵證如山，要繼續競選高雄市長的行程前，是不是該為自己當年的行為，先向全體市民道歉。