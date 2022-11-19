柯志恩擋高雄前瞻建設　陳其邁：柯應沒想到來選高雄市長

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陳其邁也指出。過去高雄建設，當時的柯委員反對，她於2020年時到板橋選立委。」2017年他還是立委，當時國民黨擋前瞻預算審查，包括高雄市3大建設軌道建設、綠能建設裡的興達產業園區，以及體感科技，總共1800多億，當時柯委員在2017年7月5日院會發言反對的就是軌道建設跟綠能建設。
陳其邁認為，國家建設是一體的，各地人民有不同建設需求需要中央支持，建設應該要不分黨派，不能說是在野黨就要反對執政黨建設。陳其邁說，同樣道理在市政建設，不管是眷村還是原鄉任何部落，「人民有需要的地方，不管有沒有投票給我，都是我要做的事」，這才是市政府、市議會大家應該有的態度，「我當市長不分黨派」，議員好的建設，如93期鳳山工協新村的日照中心就是國民黨議員劉德林建議的，「這是我們的態度」。
同時，面對對手柯志恩明天於橋頭舉辦「高雄奇蹟人民作主團結大會」，邀來李四川、朱立倫、張善政以及韓國瑜合體，大咖都來助陣，陳其邁則說，自己於今日下午的大旗美造勢暨客家與原住⺠後援會成立大會中，為鄉親安排許多精彩節目，他自己是小咖，市民才是大咖。
民進黨高雄市長候選人陳其邁今早到十全果菜市場拜票，一一與攤商握手問好，有人送上粽子、菜頭及蒜等吉祥物，為他加油打氣，下午他將出席大旗美造勢暨客家與原住民後援會成立大會，晚上還要到林園大寮區掃街。