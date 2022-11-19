名家論壇》木夫／不可思議的鐵人蔡其昌

▲民進黨台中市長候選人蔡其昌在本次選舉中跑遍大街小巷，到各地演講、了解民情。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.18）
▲民進黨台中市長候選人蔡其昌在本次選舉中跑遍大街小巷，到各地演講、了解民情。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.18）

文／木夫

2022-11-19 11:19:21

現在是網路時代，選舉多注重網路戰，紙本文宣改成了各種圖卡，傳統電話民調變成落後指標，要改看的是網路聲量。這也讓大部分候選人重視網路大於實體，但今年有一個候選人很特別，就是蔡其昌，除了網路戰打得不錯，他更發狂式到處宣講，還打算講到1000場，太不可思議，而這種鐵人模式跟蔡其昌的政治性格有很大關係。

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看在一些過去不太認識蔡其昌的選民眼中會覺得奇特，而且還是副院長耶，怎麼這麼勤勞？其實蔡其昌只是在做平常的自己，去問問海線的市民就知道了，有玩笑話說要看到蔡其昌本人比見到自己孩子還容易，因為蔡其昌每星期都準時在服務處親自處理人民陳情，不然就是會在馬路上遇到他正在會勘地方建設。

至於蔡其昌為什麼會這樣，這就要說到他的政治路並非一路順遂，除了在廖永來縣長連任落選後，頓時從民政局長成為失業人士，肯定更讓他萬念俱灰的是2008年連任立委失敗。

蔡其昌第一次當選立委那時候還是複數選制，整個台中縣都是選區，後來2008改為單一選區，蔡其昌當然是選擇了海線家鄉參選，但是這一區是傳統國民黨派系重鎮，再加上當年的阿扁負面影響，結果就是落選。不過他落選之後的選擇竟然是繼續打開服務處，繼續服務。只能說，他從落選到上次立委選舉拿下67%選票，蔡其昌是在失敗中理解什麼叫做「天道酬勤」。

簡言之，蔡其昌從來不是靠擁有政治明星光環在選舉，他也總愛說「選民不是要選一個神像，而是要能解決問題的人。」而他就是把為人民解決問題當作職志。

再來，對手盧秀燕市長又為什麼可以老神在在，別說在台中向選民報告政見，她更多時候是到外縣市助選，因為她握有龐大的市府行政資源，舉凡各種活動，像是工程上梁啦，連台中公園清鳥屎也來辦場記者會，還有利用大撒幣的購物節在全台灣亮相，這些都不是一個蔡其昌競選總部可以匹敵的事情，蔡其昌就是要靠他的雙腳跟已經嘶啞的喉嚨來突破。

還有一個重點，蔡其昌到處演講，也到處解決問題，像是他到新社活動就也處理了菇農問題，而他也在四處宣講過程中聽到市民意見之後又再推出新政見，實在太行動派了。

在選舉最後這幾天，蔡其昌應該還是會照他的鐵人模式繼續走、繼續講，建議台中市民們可以到蔡其昌的活動現場去看看、去聽聽，因為願意且搶著要站在你面前說明政見藍圖的政治人物已經很稀少。網路上看到的美好，大部分都是包裝過的，就像我們自己放上去的修圖一樣，但接下來我們要決定的是我們自己的城市未來、自己的生活可能，不能選擇只靠化妝術、只會化妝術的市長了。


●作者： 木夫／資深國會幕僚

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