7個月了！恩恩爸發文惹鼻酸　林佳龍承諾：當選馬上調查

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恩恩爸說，每天，他依然會為恩恩洗滌小水壺；每晚睡前，他總是會看著恩恩的照片，和恩恩說晚安，並抱著恩恩的睡衣入睡；每個早晨，他總是會和印有恩恩的抱枕說早安；每天開車出門前，他總會呼喊恩恩乖乖坐好汽座，一起陪他上班。
恩恩爸說，因為這些是恩恩和他的連結，永遠不會斷。自己要特別感謝一位導演，替他紀錄了一段影片，並讓更多關心恩恩的叔叔阿姨，和他一起藉著這個影片永遠懷念恩恩，「恩恩，爸爸愛你」。恩恩爸在臉書PO文一出，引發諸多不捨與鼻酸，不少網友湧入打氣。
林佳龍說，恩恩去世已經7個月，每一次看到恩恩爸的臉書貼文，都很鼻酸、心疼，真的很不捨一個喪子的父親要接受這樣的折磨。
林佳龍說，恩恩爸在貼文裡面的影片，更是讓很多人看了都流淚，為甚麼要對恩恩的家人這麼冷漠、暴力對待？給一個真相這麼難嗎？
林佳龍表示，政府可以成立行政調查小組，不過現任市長侯友宜不做，「我承諾來做，我當選第一件事情，就是成立恩恩案81分鐘救護車才到的調查小組，我會給一個真相」。
林佳龍也說，自己也要呼籲所有新北市民，大家都可能遭遇到恩恩家人的不幸，再一周就要投票了，「我們拒投侯友宜，不能讓他用選票繼續掩蓋事實，讓恩恩家人永遠得不到真相，造成更大二度傷害」，面對行政獨裁、資訊不對稱，大家只能用選票拒絕侯友宜，「我承諾一定會給真相」。