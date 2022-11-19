7個月了！恩恩爸發文惹鼻酸　林佳龍承諾：當選馬上調查

▲林佳龍表示，真的很不捨喪子的恩恩爸受到這樣的折磨，當選第一件事情，就是成立恩恩案81分鐘救護車才到的調查小組，「我承諾會給一個真相」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.19）
▲林佳龍表示，真的很不捨喪子的恩恩爸受到這樣的折磨，當選第一件事情，就是成立恩恩案81分鐘救護車才到的調查小組，「我承諾會給一個真相」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.19）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-19 15:45:51

新北2歲男童恩恩案染疫病逝今（19）日已7個月，新北市長侯友宜及新北市政府依然沒有正面回應恩恩生前等待救護車、延誤就醫81分鐘一事，真相至今不明，持續引發譁然；恩恩父親今日在臉書發出影片追憶恩恩，再度引起諸多的不捨與鼻酸。民進黨新北市長候選人林佳龍下午於鶯歌受訪表示，政府可以成立行政調查小組，不過現任市長侯友宜不做，真的很不捨喪子的恩恩爸受到這樣的折磨，「我當選第一件事情，就是成立恩恩案81分鐘救護車才到的調查小組，我承諾會給一個真相」。

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今日是恩恩過世的7個月，恩恩爸在臉書發出影片，並指出，每個月的19號，總是讓他感傷。恩恩已經當小天使7個月了，時間過好快，但不曾感覺恩恩離開身邊。

恩恩爸說，每天，他依然會為恩恩洗滌小水壺；每晚睡前，他總是會看著恩恩的照片，和恩恩說晚安，並抱著恩恩的睡衣入睡；每個早晨，他總是會和印有恩恩的抱枕說早安；每天開車出門前，他總會呼喊恩恩乖乖坐好汽座，一起陪他上班。

恩恩爸說，因為這些是恩恩和他的連結，永遠不會斷。自己要特別感謝一位導演，替他紀錄了一段影片，並讓更多關心恩恩的叔叔阿姨，和他一起藉著這個影片永遠懷念恩恩，「恩恩，爸爸愛你」。恩恩爸在臉書PO文一出，引發諸多不捨與鼻酸，不少網友湧入打氣。

林佳龍說，恩恩去世已經7個月，每一次看到恩恩爸的臉書貼文，都很鼻酸、心疼，真的很不捨一個喪子的父親要接受這樣的折磨。

林佳龍說，恩恩爸在貼文裡面的影片，更是讓很多人看了都流淚，為甚麼要對恩恩的家人這麼冷漠、暴力對待？給一個真相這麼難嗎？

林佳龍表示，政府可以成立行政調查小組，不過現任市長侯友宜不做，「我承諾來做，我當選第一件事情，就是成立恩恩案81分鐘救護車才到的調查小組，我會給一個真相」。

林佳龍也說，自己也要呼籲所有新北市民，大家都可能遭遇到恩恩家人的不幸，再一周就要投票了，「我們拒投侯友宜，不能讓他用選票繼續掩蓋事實，讓恩恩家人永遠得不到真相，造成更大二度傷害」，面對行政獨裁、資訊不對稱，大家只能用選票拒絕侯友宜，「我承諾一定會給真相」。

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