立委劉世芳化身大廚 為候選人林慧欣、邱俊憲加油打氣
立法委員劉世芳及高雄市議員邱俊憲今(19日)特別攜手至大旗美地區的新女力候選人林慧欣總部加油打氣，劉世芳現場下廚小試身手表示，客家小炒是台灣很經典且親切的家常菜，幾乎在任何餐館都能吃得到，就像林慧欣及邱俊憲一樣，服務到處都找得到且親近人民，也祝福邱俊憲及林慧欣雙雙都高票當選。
高雄市長陳其邁在大旗美地區舉辦造勢活動，強調無論從高雄的城市到山裡，照顧好每一位高雄市民都是他的初衷。而擔任大會主持的立法委員劉世芳及高雄市議員邱俊憲特地在活動前抽空到大旗美區市議員候選人林慧欣競選總部，除了替新人打氣加油外，劉世芳委員特地用台灣在地的新鮮食材烹煮了客家經典菜色「客家小炒」，祝福新人林慧欣能順利當選以及邱俊憲能繼續連任。
邱俊憲表示，2018年的大選謝謝鄉親們的支持讓他能夠連任，這三年多來他懷著感恩的心，兢兢業業的持續做好議員的職責，為鄉親發聲，希望鄉親能夠給100%的出席率、100%的質詢率的人繼續服務的機會，也謝謝劉世芳委員用經典的客家料理為他加持。
林慧欣說，非常感謝劉世芳及邱俊憲兩位前輩的鼓勵與打氣，身為選區的唯一新人，除了自己一步一腳印讓鄉親認識外，讓有好口碑的前輩們推薦也是非常重要。距離選舉倒數七天，她會一天當兩天用，持續衝刺到達終點，也希望大旗美的鄉親能夠給唯一女性新人機會，進入議會做陳其邁市長推動市政的最大助力。