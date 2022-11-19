金馬59／《哈勇家》擊敗《咒》！女導演勇奪「最佳導演」
第59屆金馬獎頒獎典禮今（19）日晚間7點盛大舉辦，「最佳導演獎」由台灣電影《哈勇家》的女導演陳潔瑤奪下。她表示，雖然很榮幸能和其他優秀的導演們入圍，但她卻認為，「我們不是對手，不需要靠競爭來證明我們的創作」，同時也謝謝金馬獎，給他們一個很棒的舞台，能讓他們被看見。
陳潔瑤表示，好的電影故事，不分族群，也謝謝《哈勇家》的所有演員，雖然很多人都還是素人，但對她來說都是大明星。身為泰雅族的她提到，在以前成年的女性是要學會織布的，「可是我不會，我很幸運，可以用電影表達我的故事，用故事代替編織」，也很慶幸現今的小朋友們，可以用現代的方式，延續泰雅族的精神與價值，最後她也用泰雅族語和祖靈們對話，「謝謝祖靈賜給我們美好的電影，讓我繼續美麗的做個泰雅人」。
第59屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道觀眾敬請鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官網典禮資訊。（編輯：詹鎰睿）