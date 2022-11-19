體驗桃園交通遭惡意扭曲　張善政提告「7側翼粉專」

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張善政指出，當初介紹1280方案的記者會上，開宗明義就講清楚，1280方案是涵蓋台鐵、國道客運和機捷，「我覺得他身為市長，對於政策掌握度這麼離譜，我覺得非常不可思議，懷疑他過去八年市長是怎麼做的。」
張善政也提到，當時的交通部長林佳龍不支持，「這個帳算起來都是在民進黨頭上，不管是地方執政、中央執政，民進黨就是沒有考慮桃園朋友的通勤需求，這個事實非常清楚。」
另，張善政在個人影音節目《善Go方程式》交通篇，搭車體驗桃園交通，並提到上任後要重新檢討桃園公車路線與班次、推動「桃北北基1280月票」等舉措。17日晚間卻被綠營側翼臉書粉專以「桃園塞車惡夢如何解？張善政：大家能不要開車就不要開車」為題發文，甚至將原本6分多鐘之影片，惡意剪輯成19秒短片，忽略影片前後因果關係，扭曲原先拍攝欲傳達之原意。
對此，張善政回應，在選舉最後關頭，民進黨的側翼卻選擇刻意扭曲政見，尤其影片重點是在傳達，希望提升公共運輸使用量，來降低私人車輛的運量，「重點完全不去提，還把我們的影片斷章取義，非常不可取，我們已經提告。」
《公職人員選舉罷免法》第104條規定，意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
競辦發言人曾俊豪下午前往桃園分局，依上述法條提告「Mr. 柯學先生」、「我是中壢人」、「峰狂打臉94爽！」、「我這個人很簡單」、「皮筋兒 Journey 」、「超譯蕭婆」與「我是台灣人．台灣是咱的國家」等七個臉書粉專管理員與該篇文章發文者，並期盼網友在此議題上，能本著事實查核之精神，完整閱覽影片，以免被不肖網路平台利用。