羽球 /楊承澔、張軒瑀絕配　勇奪U19男雙冠軍

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蔡承翰表示，想不到冠軍戰會直落二，更做好了打三局的準備，但他試著調整心態，最終奪冠自己也出乎意料。對於今天冠軍戰的策略，蔡承翰則說由於對方屬於進攻型的選手，不能讓他太好殺，所以就盡量把球拉高、遠拉到位，蔡承翰也提到這是雙方第三次交手，前面兩次分別是乙組排名賽冠軍戰以及全中運，且皆敗給了丁彥宸，更表示前面兩次交手丁彥宸在風向以及節奏上都掌握的比較好，這次一顆一顆穩穩來，打起來就有比較順利。
U19男子雙打決賽，由中租大同楊承澔/張軒瑀與西苑合庫蔡富丞/臺灣體大王鴻順展開激戰，楊承澔/張軒瑀在對手的猛烈攻擊下，以8分差丟掉了第一局，不過後來兩位及時回穩，並在二、三局展現強大的韌性，最終以13:21、21:18、21:15二比一的局數比，逆轉拿下冠軍。
談到今天的表現，楊承澔表示前面因經歷多場激烈的比賽，這場比賽就是放開來打，並沒有太多壓力，抱持著挑戰跟突破的心態去面對，放輕鬆應戰；張軒瑀也提到，其實這次的比賽並沒有預設目標，就是一場一場去拚戰，「畢竟我們是U19組別年紀最小的選手，在力量以及經驗上可能都比較不及學長們，就是盡量改變自己的打法，然後努力去面對每一場比賽」。