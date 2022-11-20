反擊林智堅！柯文哲預告：明年很多公共工程有法律糾紛
台灣民眾黨主席柯文哲上午在台中輔選，針對林智堅臉書深夜發文，指高虹安辜負新竹人的期待，柯文哲反擊「蓋那個12億的棒球場，才是辜負新竹人的期待」。他說大家都是實際執政的人，關埔國小工程費暴增數倍很難解釋，他同時預告，明年台灣很多公共工程會出現法律糾紛。
柯文哲今（20日）上午在台中舊火車站前參加車隊掃街，媒體聯訪問及林智堅臉書發文，指高虹安用惡意言論企圖謀取政治利益，辜負新竹人的期待，他秒回「蓋那個12億的棒球場，才是辜負新竹人的期待」。他說，若不要因為選舉，大家還很熱絡，今年過年時林智堅還到他家送禮，但事情有是非對錯黑白，棒球場爭議、關埔國小的工程經費問題還是很難解釋。
柯文哲說，或許有人會替他辯論，說過去幾年營造物價上漲，但大家都是實際執政的人，工程費用增加好幾倍，這講不過去。他同時預告，明年台灣很多公共工程會出現法律糾紛。
柯文哲指出，2020年一月至今，營造物料上漲20%，缺料加上通貨膨漲、缺工風險變大，以台北市政府為例，這半年來每天晨會討論最多的，是將公共工程拿回來重新計算、討論追加多少預算，但一般工程追加只編10%、了不起15%，並不夠用。他說，如果追加20%、30%，符合物價指數增加去調整，可以接受，「可是你（林智堅）增加2倍、3倍、4倍、10倍就說不過去。」
柯文哲說，是非對錯黑白有一定的標準，台灣人民越來越聰明，善有善報惡有惡報，不是不報時候未到，除非做到正直誠信，否則很難解釋。