LPGA新賽程公佈 下季共33場、總獎金破30億

LPGA巡回賽新賽程公佈。資料照
LPGA巡回賽新賽程公佈。資料照

記者廖聿偉/綜合報導

2022-11-20 15:38:13

LPGA巡回賽新賽程公佈，2023賽季將有33場比賽，總獎金超過1.01億美元(約31億台幣)。賽程里還包括了兩場團隊賽，索爾海姆杯(Solheim Cup)以及剛剛回歸的韓華LIFEPLUS國際皇冠賽(Hanwha LIFEPLUS International Crown)。這在世界在女子體育史上是一個突破性時刻！

我是廣告 請繼續往下閱讀
「歸功於我們的運動員、合作夥伴、志願者以及熱情的球迷們，2023年將會是LPGA巡回賽的輝煌之年，」LPGA總裁莫莉·薩曼說。「2023年的賽程里，有全新的賽事、更高的獎金、獨特的形式和世界級的高爾夫球場。賽事的總獎金創歷史記錄，還會有超過500個小時的電視轉播。所有這些都會使LPGA在全球女子職業體育產業里處於領先地位。LPGA巡回賽從未有過比這更好、更忠誠的合作夥伴，他們看到了女性職業體育運動的商業價值，也更理解賽事在如何提升球場內外女性群體！作為世界上最優秀的、女子高爾夫選手的家，LPGA巡回賽提供了一個激勵年輕女孩以及整個女性群體實現遠大夢想的平台！」

2023年，LPGA巡回賽將在美國的11個州，以及12個國家和地區舉行。新賽季的揭幕戰仍然是希爾頓度假酒店錦標賽(Hilton Grand Vacations Tournament of Champions)。接下來，LPGA將迎來亞洲賽季，隨後前往亞利桑那州金峽谷的迷信山高爾夫俱樂部(Superstition Mountain Golf Club)，進行LPGA續航錦標賽。迷信山是眾多LPGA球星的主場，它曾在2004-2008年舉辦薩費維國際賽，冠軍包括了名人堂成員安妮卡·索倫斯坦(2004和2005年)、茱莉·英克斯特(2006年)和羅蕾娜·奧查婭(2007和2008年)。

位於德克薩斯州Woodlands的卡爾頓樹林俱樂部(Carlton Woods)將首次成為雪佛龍冠軍賽舉辦地。這場本賽季的首個女子大滿貫賽事，總獎金將增加到510萬美元。接下來的一周，由Plastpro主辦的JM Eagle洛杉磯錦標賽將在威爾希爾鄉村俱樂部(Wilshire Country Club)舉行，獎金高達300萬美元。

新澤西州在2023年將舉辦四項賽事，首先是在克利夫頓的蒙特克萊爾上城鄉村俱樂部舉辦的Cognizant奠基人杯，這是巡回賽為了紀念半個世紀之前，LPGA12位創始人而設立的一場比賽，貫穿著女子高爾夫運動的過去、現在和未來。瑞穗美洲公開賽(MizuhoAmericasOpen)在澤西城的自由國家高爾夫俱樂部舉行，將有24名優秀的女子業餘選手參加AJGA邀請賽，與她們的職業英雄並肩戰鬥。大西洋城的海景灣球場將舉辦由宏碁主辦的第35屆ShopRite LPGA精英賽，而大滿貫畢馬威女子PGA錦標賽的獎金獎金至少有900萬美元，它會在Springfield著名的巴斯特俱樂部(Baltusrol Golf Club)進行。

兩周後，由ProMedica主辦的美國女子高爾夫公開賽(U.S. Women’s Open)將第一次將女性職業高爾夫球手帶到圓石灘，書寫新的歷史。這場大滿貫的總獎金也至少為1000萬美元。

在7月和8月，巡回賽將照例來到歐洲：法國的Amundi依雲錦標賽，獎金650萬美元；英國AIG女子公開賽將在1981年萊德杯的舉辦地沃爾頓希斯舉行，獎金至少為730萬美元。隨後，LPGA將在美國和加拿大進行比賽，然後在10月份返回亞洲。

2023年的比賽日程，將在佛羅里達西南海岸的背靠背比賽中達到高潮。手握LPGA72冠的安妮卡·索倫斯坦，將正式成為安妮卡蓋布里奇賽的東道主，這一賽事獎金325萬美元。隨後，賽季將在Tiburon高爾夫俱樂部舉行的CME團體巡回賽中收關，這場比賽的冠軍獎金高達200萬美元，這是女子高爾夫歷史上最大的單筆獎金。

2023賽季還將有兩項團隊比賽：5月4日至7日將在舊金山著名的TPC哈丁公園的韓華LIFEPLUS國際皇冠賽，是由來自世界八大高爾夫強國和地區的選手參加的團體對抗賽，這也是賽事自2018年以來的首次回歸；9月22日至24日，索爾海姆杯將來到西班牙Finca Cortesin舉行，仍舊是美國隊對陣歐洲隊，每隊各有12位選手參與。

UBA／宇宙世新怎麼輸？　大勝台大近70分、喜迎二連勝

UBA／雙塔再合璧 文化女籃二連勝

羽球 /楊承澔、張軒瑀絕配　勇奪U19男雙冠軍

重要比賽前夕 魔獸卻和國王GM聚餐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀