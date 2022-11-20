LPGA新賽程公佈 下季共33場、總獎金破30億

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2023年，LPGA巡回賽將在美國的11個州，以及12個國家和地區舉行。新賽季的揭幕戰仍然是希爾頓度假酒店錦標賽(Hilton Grand Vacations Tournament of Champions)。接下來，LPGA將迎來亞洲賽季，隨後前往亞利桑那州金峽谷的迷信山高爾夫俱樂部(Superstition Mountain Golf Club)，進行LPGA續航錦標賽。迷信山是眾多LPGA球星的主場，它曾在2004-2008年舉辦薩費維國際賽，冠軍包括了名人堂成員安妮卡·索倫斯坦(2004和2005年)、茱莉·英克斯特(2006年)和羅蕾娜·奧查婭(2007和2008年)。
位於德克薩斯州Woodlands的卡爾頓樹林俱樂部(Carlton Woods)將首次成為雪佛龍冠軍賽舉辦地。這場本賽季的首個女子大滿貫賽事，總獎金將增加到510萬美元。接下來的一周，由Plastpro主辦的JM Eagle洛杉磯錦標賽將在威爾希爾鄉村俱樂部(Wilshire Country Club)舉行，獎金高達300萬美元。
新澤西州在2023年將舉辦四項賽事，首先是在克利夫頓的蒙特克萊爾上城鄉村俱樂部舉辦的Cognizant奠基人杯，這是巡回賽為了紀念半個世紀之前，LPGA12位創始人而設立的一場比賽，貫穿著女子高爾夫運動的過去、現在和未來。瑞穗美洲公開賽(MizuhoAmericasOpen)在澤西城的自由國家高爾夫俱樂部舉行，將有24名優秀的女子業餘選手參加AJGA邀請賽，與她們的職業英雄並肩戰鬥。大西洋城的海景灣球場將舉辦由宏碁主辦的第35屆ShopRite LPGA精英賽，而大滿貫畢馬威女子PGA錦標賽的獎金獎金至少有900萬美元，它會在Springfield著名的巴斯特俱樂部(Baltusrol Golf Club)進行。
兩周後，由ProMedica主辦的美國女子高爾夫公開賽(U.S. Women’s Open)將第一次將女性職業高爾夫球手帶到圓石灘，書寫新的歷史。這場大滿貫的總獎金也至少為1000萬美元。
在7月和8月，巡回賽將照例來到歐洲：法國的Amundi依雲錦標賽，獎金650萬美元；英國AIG女子公開賽將在1981年萊德杯的舉辦地沃爾頓希斯舉行，獎金至少為730萬美元。隨後，LPGA將在美國和加拿大進行比賽，然後在10月份返回亞洲。
2023年的比賽日程，將在佛羅里達西南海岸的背靠背比賽中達到高潮。手握LPGA72冠的安妮卡·索倫斯坦，將正式成為安妮卡蓋布里奇賽的東道主，這一賽事獎金325萬美元。隨後，賽季將在Tiburon高爾夫俱樂部舉行的CME團體巡回賽中收關，這場比賽的冠軍獎金高達200萬美元，這是女子高爾夫歷史上最大的單筆獎金。
2023賽季還將有兩項團隊比賽：5月4日至7日將在舊金山著名的TPC哈丁公園的韓華LIFEPLUS國際皇冠賽，是由來自世界八大高爾夫強國和地區的選手參加的團體對抗賽，這也是賽事自2018年以來的首次回歸；9月22日至24日，索爾海姆杯將來到西班牙Finca Cortesin舉行，仍舊是美國隊對陣歐洲隊，每隊各有12位選手參與。