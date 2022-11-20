賈靜雯性感戰袍難駕馭！「女神秒變大媽」災難對比照瘋傳
第59屆金馬獎頒獎典禮昨（19）日在國父紀念館舉行，女星賈靜雯在此次擔任壓軸頒獎嘉賓，一出場便吸引全場目光；她身穿「超大尺度」黑色高衩戰袍，白皙長腿、魔鬼身材一覽無遺，甚至連服裝品牌設計師都轉發她的美照，獲得網友一致好評。豈料，就有人挖出網路上類似款的穿搭照，超災難的對比，讓人一秒從「女神變大媽」，掀起熱議。
賈靜雯昨日穿著黑色性感戰袍，不僅胸前開大洞，就連裙擺也開高衩到腿根，一抬腳曲線畢露，讓全場讚歎不已，完全看不出來她的真實年齡已48歲，且還是三個孩子的媽。
事實上，賈靜雯這身「上下全露」的黑色絕美禮服，是出自服裝品牌「MÔNOT」的黎巴嫩設計師Eli Mizrahi之手，而Eli Mizrahi看到賈靜雯穿上這件超難駕馭的禮服後，也特地轉發到個人IG上，讓賈靜雯又驚又喜「竟然被設計師轉發」，開心到送上三個眼冒愛心的表情符號。
不過，也有網友指出這件禮服「其實非常難駕馭」，不僅對於身材相當要求，就連妝容、髮型、配件和氣場都是關鍵。過去就有大陸網友曬出在淘寶上買造型類似的「低配版」禮服，挖洞的設計也改成薄紗替代，豈料穿上卻超災難。該名苦主就透露，不只難穿進去，肚子還會擠出大坨肥肉，就像「包肉粽」一樣，「女神變大媽」讓人看了不禁搖頭直呼「每次網購都這樣，別人穿是偶像，我穿是性騷擾」、「有些衣服就是吃身材」、「真的是同一件衣服嗎」、「真的不能看」。（編輯：郭佩蓉）